Marcela Topor fitxa per la Diputació de Barcelona

Marcela Topor, periodista que treballava a la cadena de televisió d'El Punt-Avui, ha fitxat per la Xarxa Audiovisual Local per a fer-se càrrec de la presentació d'un programa en anglès que s'emetrà als 42 canals locals de la societat que dona suport a les televisions locals i comarcals, depenent de la Diputació de Barcelona.

La dona de Puigdemont ha trobat una nova destinació professional després de veure's afectada per l'ERE que va presentar Hermes Comunicacions, grup editorial d'El Punt avui per a acomiadar 91 treballadors i on feia un programa d'entrevistes en anglès.