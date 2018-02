Sis mesos després dels atemptats de Barcelona, avui a l'espai «Preguntes freqüents» de TV3

El programa de Tv3 Preguntes freqüents parlarà aquesta nit, a partir de les 21.55 h, dels atemptats de Barcelona i Cambrils, sis mesos després, i de la situació dels refugiats, un any després de la gran manifestació que va recorre els carrers de Barcelona per demanar més polítiques d'acollida. Laura Rosel, a més, conversarà amb Mireia Boya i amb Ben Emerson, advocat que portarà el cas dels Jordis i d'Oriol Junqueras davant l'ONU. Per acomiadar el programa, el cantautor de Xàtiva Feliu Ventura passarà pel plató per interpretar alguns dels seus temes més recents.