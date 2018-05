La catalana Mercedes Milá presentarà un nou programa al canal #0 de Movistar +

Mercedes Milá estrenarà pròximament un nou projecte a la televisió. La periodista catalana acaba de fitxar per la plataforma Movistar +, on conduirà el magazin Scott & Milá. A l'espai que ja està en fase de gravació, produït per Zanskar Producciones, la veterana presentadora, de 67 anys d'edat, afrontarà tota mena de situacions de rellevància en l'actualitat però amb la seva especial i energètica manera de ser. Per ara no es coneixen més detalls sobre aquest nou format que suposa el retorn de la catalana a la petita pantalla, després d'abandonar Telecinco de forma sobtada.