La Lliga augura «sorpreses» en els nous drets televisius

El president de la Lliga, Javier Tebas, ha augurat «sorpreses» en la subhasta pels drets de retransmissió televisiva de Primera i Segona Divisió i adverteix que alguns dels operadors de telecomunicacions que han afirmat que no licitaran per considerar excessiu l'import pot ser que sí que ho facin. «No ens posem nerviosos, perquè queda molt, però crec que possiblement tindrem sorpreses. Aquí sembla que ningú licitarà, però potser algun dels que tant parla al final sí que licitarà», va assenyalar Tebas en una entrevista amb EFE i Expansión a la seu de la Lliga a Madrid. La patronal de clubs professionals de futbol es troba immersa en el procés d'engegada de la subhasta dels drets televisius de les seves competicions a partir de la temporada 2019-20. En el procés previ al llançament de la subhasta s'han produït diverses manifestacions dels responsables de les empreses de telecomunicacions, les úniques amb capacitat de licitar per afegir el futbol a les seves ofertes convergents de telèfon, televisió i internet, que han assenyalat que el preu del futbol és excessiu.

No obstant això, el màxim responsable de la Lliga reconeix que s'ha reunit no solament amb els operadors de telecomunicacions, sinó també amb companyies tecnològiques que podrien optar per oferir l'esport rei a través de les seves plataformes digitals. «He mantingut contactes amb Telefónica, Vodafone, Orange, Mediapro, Amazon, Facebook... cadascuna amb les seves diferències. Seguim pensant els concursos en clau del passat, i cal pensar que la televisió no té res a veure amb la d'avui. Fa tres anys la penetració de Netflix no era gens, avui és altíssima»,va indicar.

El mercat de les televisions intel·ligents, les plataformes sota demanda per internet (conegudes per les sigles angleses 'OTT' de 'over the top') i els dispositius que permeten connectar les televisions a la Xarxa provoquen que el mercat no sigui el mateix, per la qual cosa «el repte del concurs no és igual», segons Tebas.

La proposta de concurs per adquirir els drets audiovisuals de la Lliga es va trobar fa un mes amb un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que va reclamar a la patronal que eliminés l'anomenat 'Lot 7' de drets, que permetia adquirir a un sol operador els nou partits de pagament de Primera.