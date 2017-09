«S'ha d'escoltar, no es pot empresonar ningú per votar»

La Raluca Angelica Balan va arribar de la seva Romania natal fa tot just 11 anys, amb 13. Als 24, ha finalitzat el Grau en Criminologia a la UdG, amb 21 matrícules d'honor i 13 excel·lents, en 46 assignatures

Com ha vingut a caure aquí, des de Romania?

Quan tenia 13 anys, ja en fa onze, la meva mare va decidir venir aquí a treballar, i la meva germana i jo vam venir amb ella. Buscàvem una vida millor.

Què va ser el més difícil de la seva aclimatació a Catalunya?

Potser l'idioma. Vam arribar a Llançà i tothom parlava català. Jo només sabia una mica de castellà, l'havíem après veient telenovel·les per TV. Sovint a classe m'havia d'imaginar què significava una paraula. Gràcies a professors de suport i a classes particulars, vaig millorar. Fins al punt que feia tots els treballs en català, per escrit m'hi trobo millor. Oral no tant, ja que la gent, en saber que soc estrangera, em sol parlar castellà.

És conscient que amb aquesta pluja de matrícules ens fa quedar malament als catalans de tota la vida?

Vaig agafar-m'ho com un repte personal. La carrera la vaig començar a la UOC, i com que Llançà a l'hivern és molt avorrit, em passava el dia estudiant. Quan vaig treure el primer 10, vaig quedar supersorpresa. Però vaig pensar: això vol dir que puc.

I es va passar a la UdG.

Volia provar la vida universitària. Tothom deia que seria més difícil i les notes baixarien. T'ho vas creient. Però vaig seguir al mateix ritme i vaig aconseguir matrícules. Era una qüestió personal, però sobretot pels meus pares, que s'han sacrificat molt per mi.

Sospito que els companys la tenen per l' empollona de classe.

Sí, perquè sempre era a la biblioteca (riu). I em presentava sempre a millorar nota, juntament amb els que anaven a intentar aprovar.

Un notable és un disgust?

No es pot ser sempre el millor (riu). De tota manera, s'ha de dir que hi ha professors que motiven més a estudiar que d'altres, te'n fan venir ganes.

I ara què?

No sé cap on tirar. M'agradaria dedicar-me a la delinqüència juvenil. També m'agrada el tema fiscal, crec que es dediquen sobretot a aplicar la llei i no tenen en compte aspectes que un criminòleg podria aportar.

Veu els errors de les sèries de TV?

Bé, nosaltres no tenim res a veure amb CSI, no fem res d'això. No fem medicina, però sí que aprenem a detectar quan algú menteix.

No l'enganyen mai, a vostè?

He, he, algun s'escapa, no pots estar sempre analitzant la gent.

És més de Mentes criminales?

De Dexter. Ep, no vol dir que m'agradi el que fa, eh?

És molt masculí, el món de la criminologia?

Home, la policia sí. En canvi, en atenció a les víctimes hi ha força dones, i en prevenció també. Ara bé, en general hi ha molts homes, sí.

Com a experta: creu que es tancaran 700 alcaldes a la presó?

Ho dubto, no crec que sigui possible, Les lleis es canvien per adaptar-les a la gent. S'ha d'escoltar la gent, no es pot empresonar ningú per votar. Algú hauria d'intervenir.