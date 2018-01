«Si et disparen, que et matin o no és només cosa de sort»

Geògraf, criminòleg, màster en seguretat i mosso d'esquadra, Salvador Giné és expert en seguretat. Acaba de publicar «La sociedad armada», on analitza el fenomen de la tinença d'armes als Estats Units d'Amèrica



Va armat?

No home, que soc a casa! Ara que, amb la dona a prop, potser hi hauria d'anar (riu). Fora de casa porto arma, però per obligació de la meva feina. Les armes de foc no m'agraden especialment, no en tinc cap altra que la de la feina, i això que com a mosso d'esquadra en podria comprar.

Als EUA consideren que, com més armes, més seguretat. Ho comparteix?

Jo comparteixo més la visió europea, que diu que com menys facilitat per aconseguir armes, més seguretat. Però bé, als EUA la majoria de gent no pensa així.

Com poden no pensar-hi, amb tants crims que hi ha a causa de les armes?

Tenen la visió que és un dret sagrat. De fet, en l'inici de la seva història era obligatori que tots els homes -blancs, per descomptat- tinguessin una arma de foc, i no de cacera, per si calia mobilitzar-los. Després Washington va confiar la defensa a un exèrcit organitzat, però amb la conquesta de les terres de l'oest les armes van passar de ser una obligació a ser un dret, hi havia grans extensions de terra i la llei no hi arribava.

Ja, però ara sí que arriba arreu.

Però continua essent un dret constitucional, més d'un 30% de la gent reconeix tenir armes. A més, als EUA, casa teva és com el teu castell, tens dret a disparar a qui entra sense el teu permís. Fer això aquí et suposa greus problemes. Allà, cap. Solen comparar les armes amb els cotxes.

Ah si?

Ningú diu que com que hi ha molts morts en accident s'han de prohibir els cotxes. La culpa és de qui condueix. Doncs ells argumenten el mateix amb les armes, si hi ha morts és per culpa de qui les utilitza, són «danys col·laterals». Les armes, com els cotxes, són un bé que no volen perdre.

A algun altre país és tan fàcil aconseguir armes?

A Suïssa. És molt fàcil tenir-ne, i de fet és un dels països més armats del món.

Quedo parat.

Tot i així, als EUA es calcula que hi ha unes 80 armes per cada 100 habitants i dic es calcula perquè no hi ha dades oficials, és com si aquí volguéssim saber quants microones hi ha a les cases. El segon és el Iemen, ja amb 54 armes per cada 100 habitants. Suïssa i Finlàndia unes 45, França 31... Però en aquests darrers la majoria són escopetes de cacera.

Aquí n'hi ha més de les que pensem?

No, aquí està molt controlat. De fet, quan hi ha atracaments amb armes, solen ser armes antigues. Hi ha pocs delinqüents amb l'últim model d'arma.

Als EUA la policia també mata. I molt.

Fins als 70, la policia podia disparar si algú no s'aturava a la veu d'alto. I si et disparen, que et matin o no és només qüestió de sort. El que passa ara és que en un país on el 70% de la gent té permís per portar armes al carrer, quan el policia veu que qui vol detenir es fica la mà a la cintura o a la bossa, dispara per si treu una pistola.

Quin és el país més insegur?

On he passat por de veritat és a Mèxic i a Veneçuela. A Caracas hi ha una línia de bus que no la pots agafar: sempre paren el bus i pugen a atracar la gent, o segons com et foten un tret. I a Mèxic... a Mèxic jo ara no hi aniria.

Els nens han de poder jugar amb pistoles de joguina?

Les armes no haurien de formar part de la vida, ni tan sols les de joguina. Que un nen jugui a disparar al seu veí és normalitzar una situació que no ha de ser normal. Ho trobo una aberració.