Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Festival Portaferrada

Diversos espais - Sant Feliu de Guíxols

Com cada any per aquestes dates, es dona el tret de sortida al Festival de Portaferrada. El primer cap de setmana de la 56a edició començarà el 6 de juliol amb la interpretació de Dos Machos Verdes Fritos per part de David Verdaguer i Oscar Machancoses. L'obra, enmarcada en el Singlot Festival, s'iniciarà a les 22:30 a l'Auditori de Sant Feliu de Guíxols. L'endemà a la mateixa hora, Andreu Buenafuente juntament amb Berto Romero, Raul Cimas i Silvia Abril reivindicaran la importància dels monòlegs a l'Espai Port.



Festival de Peralada

Auditori Parque del Castillo - Peralada

El primer plat fort del 32è Festival de Peralada arribarà el divendres 6 de juliol amb Joan Manuel Serrat, en un concert en què el cantautor iniciarà la seva gira per Catalunya. El dissabte 7 serà el torn de Rufus Wainwright, un dels cantants més versàtils que pot interpretar des d'obres barroques fins al pop més comercial.



Festival Nits de Clàssica

Sala Monsalvatge - Diumenge 8 de juliol

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, en la seva gira d'Estiu, farà el seu particular homenatge a Leonard Bernstein, interpretant el seu "Divertimento", i a Gustav Mahler tocant la seva Símfonia num.1 en Re major, "Tità".



Joan Mar Sauqué Trio

Auditori Josep Vider - Diumenge 8 de juliol

El trio liderat per Joan Mar i complementat amb Emilio Martín i Adrià Claramunt reapareix per interpretar als compositors del jazz nord-americans Count Basie, Duke Ellington i Thad Jones. El seu objectiu és reduir les característiques de la Big Band de jazz per a trio i mantenir la seva essència.



Fira d'Artesania

Passeig Pau Casals - Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8

Blanes acull un any més la Fira de l'Artesania que té per objectiu seguir promocionant el comerç al municipi. A més, pretén potenciar la celebració de fires tradicionals que se celebren als diversos indrets de la ciutat. Al llarg del cap de setmana s'instal·laran paradetes amb productes artesans de tot tipus.



Festival Pin Up

Parc Central - Dissabte 7 i diumenge 8

Aquesta serà la primera edició del Festival Pin Up, que ofereix diverses tant per joves com per adults. El Parc Central es convertirà en un mercat amb parades de roba i artesania, food trucks o atraccions infantils. D'altra banda, s'hi celebraran diversos concerts i actuacions musicals per part de Six in a Town o Aisha & The Ray Band.



Sons del Món

Plaça de la Basílica - Dissabte 7 i diumenge 8

A Castelló d'Empúries s'inicia aquest dissabte 7 de juliol el festival Sons del Món. Després de la publicació del seu tercer disc, Joan Dausà obrirà aquest esdeveniment en un dels punts més àlgids de la seva carrera. L'endemà serà el torn de la banda osonenca SAU30, que ha retornat als escenaris dues dècades després de la seva desaparició.

Festival FADE

La Cellera de Ter - Dissabte 7

El desè aniversari del Festival d´Art Digital i Electrònica (FADE) toca la seva fi. La celebració, que pretén vincular els aspectes més lúdics de la música electrònica i l´art digital amb la ciència i la tecnologia, clourà aquest dissabte amb un dels plats forts de l´edició. El duet australià Mindbuffer se suma a la festa amb un directe integrant àudio generatiu, visuals 3D reactius i il·luminació escènica.