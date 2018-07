Amb l'afany de romandre oculta

Mariana Enríquez rastreja a La hermana menor la vida d'una de les escriptores més rellevants i talentoses de la literatura en espanyol. Un retrat vibrant que combina centenars de testimonis amb un hàbil busseig per tota la seva literatura, en la reconstrucció del mite i la llegenda darrere de Silvina Ocampo.

Silvina Ocampo encara és una «nena bé» d'un retirat barri de la ciutat de Buenos Aires. Filla d'una de les principals fortunes de l'Argentina, la vida en societat poc li interessa des de petita, per la qual cosa s'ha acostumat a allunyar-se de la casa, pujar a una branca d'un arbre del jardí, i esperar l'arribada dels captaires. No per compassió, sinó cridada per certa foscor que més tard desenvoluparia en tota la seva literatura.

Quan no es delecta amb la visió de la gent del carrer, es troba a l'última planta de la mansió, allà on viu el servei domèstic. Aviat és la nena consentida de les planxadores, cosidores, cuineres, jardiners i el llarg etcètera d'aquell batalló de servents de la casa. L'aura que l'embolicava, ja des de petita, tenia un cert encant misteriós, propi de les dones centrades en si mateixes, abstretes pel descobriment de la seva pròpia naturalesa, la del món i la gent amb la qual comparteixen estada en aquesta vida.

Silvina Inocencia María Ocampo havia nascut un 28 de juliol de 1903 a la casa familiar dels Ocampo de Viamonte, a la ciutat de Buenos Aires. Germana de Victoria Ocampo, esposa d'Adolfo Bioy Casares, amiga íntima de Jorge Luis Borges, és alhora una de les dones més riques de l'Argentina, i una de les seves escriptores més talentoses.

Envoltada de figures, molts crítics i estudiosos de la literatura creurien que la seva vida es trobava amenaçada per les ombres a causa del seu entorn. Victoria Ocampo seria una de les dones més importants de la seva època, només enfosquida per Eva Perón. Jorge Luis Borges, al costat del seu Adolfo Bioy Casares, serien per la seva part dos dels escriptors més rellevants del segle en les lletres espanyoles.

No obstant això, segons ens revelarà Mariana Enríquez en aquesta magistral biografia, a Silvina Ocampo li encaixava com un guant a la mà aquest paper, ella desitjava romandre oculta en un segon pla que, alhora, li oferís una total llibertat. Enríquez rastreja l'escriptora per desenes de testimonis de gent que la va conèixer, i alhora busseja per l'interminable laberint de tot el que va escriure l'autora argentina, que sempre va tenir un gran component personal.

Silvina Ocampo seria abans pintora que escriptora. Deixeble de Chirico, aviat es desencanta de l'art de la pintura i bolca tota la seva força expressiva en la literatura. L'any 1937, ja amb més de trenta anys, Silvina Ocampo publicava el seu primer llibre de contes, titulat Viaje olvidado.

Hi ha tota una llegenda de com va conèixer Adolfo Bioy Casares, que Mariana Enríquez sap desembastar amb gust. Diu la història oculta que Silvina Ocampo era amant de la mare de Bioy, i que el casament amb el seu fill va ser només una tapadora. El mateix any en què Bioy Casares publica La invención de Morel, obra que el seu amic Borges descriuria com «la novel·la perfecta», i que es convertiria en clàssic en espanyol, es casa amb Silvina Ocampo, onze anys més gran que ell.

Poc casual resulta la connexió de Mariana Enríquez amb Silvina Ocampo, no només per nacionalitat; Enríquez sap connectar amb la seva part brillant com amb la seva part fosca, tan present en l'obra de la primera, amb aquella dona brillant i alhora creadora de textos d'una perversió moderada que la convertiria en una de les millors contistes del Río de La Plata.