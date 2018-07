Catàstrofe d'altura

Dwayne Johnson no només no para de treballar, sinó que cada pel·lícula seva és tota una invitació a l´entreteniment sense complexos. Només uns pocs mesos després de rebentar taquilles amb Jumanji i Rampage, torna a l´acció amb un film que vol ser una posada al dia gens dissimulada de La Jungla de cristal.

Johnson interpreta Will Sawyer, antic cap operatiu de la unitat de rescat d´hostatges de l´FBI, que es dedica a la seguretat d´edificis corporatius després de perdre la cama en acte de servei. L´home accepta viatjar a la Xina amb la seva família per avaluar la seguretat d´un edifici de nova construcció, el més alt del món. Mentre es troba en plena inspecció, uns terroristes provoquen un incendi a les plantes superiors, i Sawyer es veurà obligat a treballar a contrarellotge per salvar la seva família i torpedinar els plans dels atacants. Amb aquest argument, queda clar que la cosa va d´homenatjar John McClane amb una aventura que segurament reunirà tots i cadascun dels tòpics del cinema de catàstrofes, però que filtrats pel carisma de Johnson es convertiran en un plaer culpable de primera categoria.

Dirigida per Rawson Marshall Thurber, amb qui Johnson ja va treballar a la notable Un espía y medio, El Rascacielos destaca per l´experiència del seu equip tècnic en el gènere (la banda sonora ve firmada per Steve Jablonsky, l´infravalorat autor de la saga Transformers) i per un repartiment que inclou Neve Campbell, Roland Møller, Paul McGillion, Adrian Holmes, Noah Taylor i Pablo Schreiber, l´agent Méndez de la sèrie Orange is the new black.