La icona digital que s'ha convertit en icona cultural

L a botiga d'aplicacions que Apple va llançar el 2008 també va portar incorporat un element visual que amb el pas dels anys s'ha convertit en una figura cultural: les mateixes icones de les apps.

Gairebé amb tota probabilitat, a qualsevol persona a la qual ensenyem una icona d'una aplicació la identificarà al moment. Seria difícil trobar a algú avui dia que no sabés que aquestes compactes imatges de diminuta grandària i vores arrodonides són els logos que identifiquen unes apps. Aquesta icona digital, convertida ja en icona cultural, és part de l'imaginari popular, i és tan coneguda com el logotip dels Chupa-Chups o l'estil visual dels Simpson.

L'artista visual Juan Dean –@juan_dean– és possiblement un dels més representatius exponents artístics de fins a on ha arribat la imatge de les icones d'aplicacions.

Amb motiu del Primavera Sound, celebrat a Barcelona entre el 28 de maig i el 3 de juny, l'artista va reinterpretar amb el seu particular estil el que per a ell va ser el conegut festival barceloní. Dean, que va realitzar aquest treball amb un iPad i un Apple Pencil –el llapis digital per a il·lustració de la companyia– va deixar la seva empremta en unes il·lustracions icòniques –mai millor dit– que mostren d'una forma diferent el que va ser el festival. És una pena que no les puguem usar en certes apps, les icones de les quals són realment lletges.