Vetusta Morla sorprèn amb un concert íntim a Veranos de la Villa, el festival de barris de Madrid

Vetusta Morla va sorprendre el públic del Festival Veranos de la Villa de Madrid amb un concert «inesperat» a l'espai de la Cinquena de Torre Arias, al districte de San Blas-Canillejas, en què versiona el seu últim àlbum, ha informat l'Ajuntament de Madrid en un comunicat. D'aquesta manera, la banda madrilenya es va revelar com l'activitat sorpresa del festival. Sota el nom Algo Inesperado, animava el públic a assistir a un concert sense conèixer el seu cartell en aquest espai de San Blas-Canillejas.

El grup, que ja són referents en l'àmbit internacional en indie castellà, va oferir un concert íntim interpretant noves versions de les cançons del seu últim disc Distinto Sitio, Mismo Lugar, que van adaptar específicament per a aquesta ocasió. El vocalista de la banda, Pucho, va assegurar que la disposició circular dels músics, mirant els uns als altres, era com la que utilitzen al seu local d'assaig i la van compartir amb el públic per «encendre entre tots aquesta foguera que és la música». El concert va coincidir amb l'equador del festival, que s'allargarà fins al 2 de setembre.