'The Equalizer 2': Motius personals

Emesa entre el 1985 i el 1989, L´equalitzador es va convertir en una sèrie de culte pel realisme de les seves històries i el carisma del seu actor protagonista, Edward Woodard. Denzel Washington va ser l´encarregat d´assumir el personatge en una esplèndida adaptació cinematogràfica que va tenir una acollida molt notable i de la qual ara s´estrena una seqüela.

El protagonista, Robert McCall, és un agent secret retirat que té un problema amb les injustícies: no les tolera. Per tant, se salta les seves pròpies regles d´autocontrol i es converteix en una mena de justicier urbà que treballa gratuïtament per a defensar els més febles. A la primera entrega, assitiem a aquesta transformació, i també a la constatació que el protagonista tenia una sèrie d´habilitats que el feien molt perillós per a determinats energúmens. A la seqüela, quan la seva millor amiga mor assassinada per uns antics rivals, torna a l´acció amb tota la seva artilleria per posar les coses al lloc que li pertoquen.

Dirigida de nou per Antoine Fuqua i amb Washington exercint també de productor, The Equalizer 2 redunda en les solucions visuals i argumentals de la primera entrega, però donant-li un aire d´intriga global que la porten a assemblar-se als thrillers clàssics dels 70. Per descomptat que el xou de Washington és l´epicentre de la funció (allò tan popularitzat de veure´l cronometrar les seves impagables carnisseries) però també destaca per un planter de secundaris que encapçalen Ashton Sanders, Pedro Pascal, Bill Pullman, Jonathan Scarfe i Melissa Leo.