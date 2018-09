Sis rutes per gaudir al final de l'estiu

L'estiu està arribant a la seva recta final però molts encara es resignen que acabi. Per a la gran majoria les vacances ja han acabat, mentre que altres prefereixen anar-se'n a gaudir dels seus dies lliures en aquest mes de setembre. Les zones de platja acostumen a ser les opcions més escollides per al descans, però per als que prefereixin gaudir de la natura i de les zones verdes que hi ha a Espanya, aquí tenen algunes rutes que poden fer per acomiadar l'estiu.



Sierra Navada (Granada)

L'espai natural de Sierra Nevada sempre és una bona opció. Aquesta senda compta amb espais protegits com la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada i el Parc Nacional.

Sierra Nevada té més de 170.000 hectàrees i és un dels enclavaments més singulars del sud d'Europa i posseeix una gran diversitat vegetal amb més de 2.100 espècies de plantes. A més, es caracteritza per albergar el cim més alt de la Península, el Mulhacén.



Sena del Oso (Astúries)

Aquesta senda de 26 quilòmetres es troba entre els pobles asturians de Proaza, Quirós, Sant Adriano i Teverga. Les valls del Oso han estat marcades per l'activitat minera de la zona, cosa que va fer que es construïssin traçats ferroviaris per donar sortida a la producció. La crisi en la mineria va obligar a tancar-la, però el ferrocarril va tornar a cobrar vida per convertir-se ara en una Via Verda.

Es tracta d'un dels indrets més coneguts a tot Espanya per ser una zona molt verda i natural. El recorregut d'aquesta senda està ple de túnels excavats en roca, congostos i paisatge frondós.



Arditurri (Guipúzcoa)

És una de les millors opcions per viatjar al costat del riu Oiartzun i de recórrer la comarca guipuscoana d'Oarsoaldea. La ruta, d'uns 11 quilòmetres, passa pel bonic poble d'Errenteria, una zona urbana amb carrers estrets en el seu casc històric, declarat conjunt monumental.

Després, es poden recórrer els seus jardins i arbredes al voltant del riu per finalitzar l'excursió a les mines d'Arditurri.



Passeig d'Itsaslur (Biscaia)

El blau del mar de fons, el verd del paisatge i el color ocre dels penya-segats rocosos fan que el Passeig d'Itsaslur sigui un dels que més es recomanen a la província de Biscaia. Existeixen dos començaments de la ruta: un des de l'aparcament de Pobeña i un altre en els voltants de Kobaron.



Geoparque de Molina d'Aragó (Guadalajara)

El geoparc té una superfície d'uns 4.000 metres quadrats amb paratges com la falç del riu Gallo, la cova dels Casares o el bosc fòssil de la serra de Aragoncillo. A més, aquest espai natural compta amb una varietat de calcita, l'aragonita, que és, sens dubte, el símbol del paratge de Molina d'Aragó. Al geoparc es poden fer 9 rutes diferents per conèixer més sobre la natura.



Camí de cavalls (Menorca)

El Camí de Cavalls compta amb més de 100 quilòmetres que discorren pel litoral de diversos municipis de Menorca com Maó, Sant Lluís, Alaior o Ferreries, entre d'altres. Està caracteritzat per l'empremta que deixa el vent de tramuntana i la sal a la vegetació, ja que dona una forma semiesfèrica als arbustos. La ruta passa per llocs com el Parc Natural de l'Albufera des Grau.