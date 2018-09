Descobrir el món amb mirada femenina

Viatjar sense companyia d'amics, familiars o coneguts s'ha convertit en tota una tendència en la nostra societat; també a Catalunya. Els portals encarregats d'organitzar viatges per a persones soles han proliferat al nostre país, però són els viatges per a dones els que suposen un autèntic nínxol de mercat que ha sorgit amb força.

Focus On Women (FOW) és un projecte per i per a dones, una agència especialitzada a organitzar viatges culturals que busca fer més fàcil la descoberta del món a través d'una mirada femenina. Trencat el tabú al voltant de viatjar sola, Focus On Women va una mica més enllà i organitza visites a llocs increïbles en companyia d'altres dones amb amplis coneixements de la regió per conèixer a fons la seva cultura i la seva vida.

Alice Fauveau va tenir aquesta idea el 2009, un moment en què la conscienciació sobre l'alliberament de la dona no estava tan implantada com en l'actualitat. No obstant això, el projecte va ser un èxit i s'ha mantingut gràcies als avenços en aquest sentit i fins i tot durant la crisi econòmica. L'oferta cultural de FOW permet viatjar per tot el món no com una turista més, sinó vivint una experiència autèntica. Aquesta és la clau.

L'oportunitat està en conèixer altres cultures de la mà d'una cicerone, una viatgera apassionada pel país de destinació i amb amplis coneixements i experiència en la forma de vida de les dones d'allà. Focus On Women fa que sigui fàcil per a dones intrèpides, viatgeres i inquietes acostar-se a artistes, activistes o pensadores d'altres parts del món per escoltar la seva versió de la història i de la vida al seu país.

La diferenciació d'aquests viatges resideix precisament en això: visitar Tànger acompanyada d'una fotògrafa, descobrir la riquesa arqueològica del Perú de la mà d'una arqueòloga especialitzada en art moche, o conèixer de prop la història d'emprenedores vietnamites. No es tracta de viatges low cost i no pretenen ser-ho: la cura pel detall i la qualitat de les cicerones són prova d'això.