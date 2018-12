Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a les comarques de Girona

Pista de Gel a Girona - Una de les més grans de Catalunya

Les pistes de gel són una de les activitats estrella per Nadal per als més petits. Ja l'han estrenat a poblacions com Figueres des de fa dies però a Girona l'obriran aquest cap de setmana. És una de les pistes cobertes més grans de Catalunya, amb 800 m2, i inclou el muntatge d'un tobogan de 2,5 metres d'alçada, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu. Enguany també s'instal·laran quatre pantalles que retransmetran en directe les imatges dels patinadors.

Palau Firal . Des de dissabte 22 de desembre fins al 6 de gener

Pessebre Vivent - Castell d'Aro

La població celebra la 60a edició del seu tradicional Pessebre Vivent, reconegut com el més veterà de Catalunya, atès que es porta representant des de la dècada dels anys 50 del segle passat.

Al Nucli Antic . Diumenge 22 (i els dies 25,26 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener)





Els clàssics Pastorets - Nadal a Girona

Fidel a la seva cita anual, el grup Proscenium torna aquestes festes al Teatre Municipal de Girona per representar el clàssic Els Pastorets. Una obra que, partint de l'argument clàssic, es renova cada any per incloure en la seva representació una visió particular dels esdeveniments o tendències més actuals.

Teatre Municipal . Dilluns 25 i dimarts 26





Teatre de titelles a Banyoles

La companyia Festuc Teatre presenta aquest diumenge l'obra Adeu Peter Pan. Es tracta d'un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que buscarà en tot moment la complicitat de petits i grans amb una posada en escena que et captivarà des del primer moment.

A La Factoria de Banyoles . Diumenge 23





Música amb el Concert del Cor Geriona

Tradicional concert de Nadal dels tres cors Geriona. El repertori oferirà un passeig entre quatre musicals ben coneguts que ens faran vibrar, emocionar, somriure i de ben segur passar una bona vetllada. Amb les reflexions del Petit Príncep, la força dels Miserables o la disbauxa de Mamma Mia.

A la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona . Dissabte 22





"El Trencanous" a Blanes

El Trencanous, l'obra mestra de Tchaikovsky en una versió adequada a tots els escenaris i formats de Catalunya, amb el planter internacional del BCN City Ballet, una suit, en un extracte dels millors moments de l'espectacle. Una representació farcida de moments màgics i pensada per fer gaudir un públic de totes les edats.

Al Teatre de Blanes . Diumenge 23





Els Pastorets d'Olot al teatre

Representació de la versió tradicional d'Els Pastorets d'Olot, una adaptació de l'obra original d'Ignasi Rubió i Antoni Molins escrita el 1880. Una sarsuela amb diverses parts cantades, interpretada en castellà. L'obra narra una història per a tots coneguda: els pastors s'assabenten del naixement del nen Jesús i decideixen anar-lo a veure.

A l'Orfeó Popular Olotí . Dissabte 22 i diumenge 23





Gran Circ de Nadal sobre gel

En la seva nova producció, el Gran Circ de Nadal reunirà una selecció de les millors atraccions internacionals de circ sobre gel: una modalitat de les arts circenses on la superfície de glaç afegeix major dificultat a les acrobàcies alhora que augmenta la plasticitat de la posada en escena. Tot un clàssic del Nadal a Girona.

Al Pavelló de Fontajau . Del dimarts 25 al 30 de desembre





Música per als més petits

Un concert per als més petits de la casa amb un repertori de nadales tradicionals catalanes i d'arreu del món adaptat a les necessitats i sobretot a l'exigència dels més menuts de la casa. Un espectacle per gaudir amb tota la família, i amb un muntatge de proximitat en el qual els músics i el públic compartiran l'escenari.

A la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona . Diumenge 23