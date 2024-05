Tres tresors bibliogràfics a la recerca de mecenes

Cada any es publiquen tal quantitat de novetats editorials que, de vegades, costa recordar que hi ha infinitat de llibres que es mantenen a l’espera de ser llegits. Obres que van veure la llum fa anys, fa dècades i fins i tot fa segles. Perquè no caiguin en l’oblit, la Universitat de Barcelona ha tornat a posar en marxa –sempre coincidint amb la setmana de Sant Jordi- la campanya Apadrina un llibre, que busca mecenes per restaurar obres del patrimoni bibliogràfic que resideix en el CRAI Biblioteca de Fons Antic de la UB.

L’objectiu de la quarta edició d’aquesta iniciativa és doble: aconseguir la restauració de llibres excepcionals i donar a conèixer al públic el seu important fons, que conté més de 130.000 volums. Entre tots ells, els tres escollits per protagonitzar la campanya d’aquest any: el primer volum de les planxes calcogràfiques de la primera edició de l’Encyclopèdie de Diderot i d’Alembert, el primer volum d’una edició flamenca de les Obras de Francisco de Quevedo i el segon volum de l’Atlas curieux, de Nicolas de Fer, del 1705. «Totes elles un veritable tresor», destaca Neus Verger, directora del CRAI Biblioteca de Fons Antic .

Molts dels volums que conté el fons, com l’exemplar de Quevedo, procedeixen de les desamortitzadores dels béns eclesiàstics de 1835 i 1836. Després d’un període de 45 anys, els llibres procedents de les diferents biblioteques conventuals –amb un gran nombre de manuscrits, incunables i impresos– es van traslladar al nou edifici de la universitat restaurada de manera definitiva. Això sí, molts dels exemplars van arribar llavors en condicions desfavorables i requereixen una tasca de recuperació que no sempre pot assumir el Taller de Restauració de la UB. D’aquesta necessitat sorgeix la campanya Apadrina un llibre.

«Ens fa falta un impuls per aconseguir els recursos necessaris per anar restaurant a poc a poc les obres escollides. Amb aquest programa busquem la implicació de persones amants dels llibres i sensibles a aquest problema que puguin sentir seus aquests tresors que, si bé estan custodiats a la nostra biblioteca, són en realitat patrimoni de tota la ciutadania», explica Verger. A més, el programa inclou la digitalització de les obres que es restauren.

L’any passat, la campanya va permetre restaurar, a més del primer volum de l’Atlas curieux, l’Isolario, de Vincenzo Coronelli, imprès a Venècia a finals del segle XVII. Aquest any s’ha doblat el pressupost de restauració per poder arribar a tres exemplars. Qui vulgui pot fer la seva donació i formar part de la família de mecenes a través de la pàgina web de la iniciativa (www.mecenes.ub.edu/apadrinaunllibre).