Els refugis gastronòmics de la Barcelona més turística

Aterridores hordes de xancletes amb mitjons. Pals de selfie com llances. Samarretes de futbol comprades al top manta. El turisme ja envaeix Barcelona i es fa fort en els punts més calents, territoris plens de trampes per a turistes. Cal anar amb peus de plom en zona de guerra, si vols menjar bé. Afortunadament, la Barcelona més turística encara compta amb alguns refugis a les seves zones més conflictives: oblida’t de paelles congelades i kebabs radioactius. Tot i que sembli increïble, encara és possible menjar bé entre turistes. Si anem a la guerra, fem-ho almenys ben menjats.

PLAÇA SANT JAUME

Miracle al Gòtic

Casa Pince (Rauric, 10). Una anomalia en territori d’alta densitat turística. Un equip jove amb ganes de posar en valor la cuina tradicional. Comandat per la xef Silma Ayres (Direkte Boqueria, Disfrutar, Moments), el Pince team juga amb dues cartes: una de tapes i aperitius, i una altra de platets més elaborats. Llista tirant a curta, però tot el que surt de la cuina és molt bo.

Croquetas de rabo de toro de Casa Pince. / Instagram

L’amanida de gamba (amb el suc dels caps) crida «estiu» a cefalotòrax batent. Roncs felins amb les croquetes de cua de toro. Disfruto com un boig amb la cremositat de les mongetes de Santa Pau amb botifarra. Imprescindible rematar la feina amb l’arròs. A la carta, figura el de gambot, però la Silma treu un arròs de fricandó que em fa desitjar que torni el fred. Un miracle tocant la plaça de Sant Jaume. I amb un esplendorós menú del dia a 18,50 euros: provo el llobarro (¡uf!) i el preu em sembla una ganga.

BORN

El tiberi de Rosalía

L’èxit no ha matat el Bar del Pla (Montcada, 2), l’ha fet més fort. Ubicat en una dels centres nerviosos del Born més turístic, aquest bar de tapes ha mantingut des dels seus començaments un compromís infrangible amb l’excel·lència de les seves tapes, per molt populars que siguin. Rosalía no el va esmentar en va. Al Bar del Pla t’esperen platets per a tots els públics, elaborats amb un plus de qualitat que ubica aquest veterà negoci molt per sobre de l’oferta circumdant. Els meus irrenunciables serien les mítiques braves de la casa, el carpaccio de xampinyons amb maduixes i wasabi, l’steak tàrtar amb fuagràs o les croquetes de pernil ibèric... Per cert, capbussa’t en la seva exquisida carta de vins amb armilla salvavides.

Algunas de las tapas de Bar del Pla. / Facebook

Al mateix carrer de Montcada, al costat del freqüentadíssim Xampanyet, hi ha el celler La Puntual (Montcada, 22): vermut, conserves, tapes i platillos de notable efectivitat en un entorn colonitzat.

PLAÇA DE CATALUNYA

Esmorzar fort

Enla confluència dels carrers de Bergara i Pelai hi ha més penya que a Coachella. Afortunadament, entre franquícies i restaurants de sushi per a guiris, es troba La Esquina (Bergara, 2), un espai acollidor que evitarà que maltractis el teu paladar als denigrants voltants de la plaça de Catalunya.

Algunas tapas de La Esquina. / EPC

A la carta ideada per Alexis Peñalver (La Pubilla) hi ha bona cuina mediterrània, picades d’ullet al receptari català i desviacions d’autor aplicades amb mesura. Tapes i platillos manen en una desfilada de pecats d’alta suculència. Croqueta amb barret de tonyina i glacejat d’au. Arròs de sípia amb carxofes i tirabecs. Truita amb cocotxes al pil-pil. Caneló de rostit... Per cert, també disposen de potents esmorzars de ganivet i forquilla. ¡Ous ferrats amb cansalada viada a les 10 del matí a la plaça Catalunya! ¿On és la càmera oculta?

SAGRADA FAMÍLIA

Pizzes de premi

A un tret de mozzarella de la Sagrada Família, pots menjar una de les millors pizzes de la ciutat. Tot i que tingui més èxit que Taylor Swift, Can Pizza (passatge de Simó, 21) continua facturant uns discos amb vores torradetes, massa de qualitat, ingredients saborosos i combinacions fortes. La meva favorita és l’Al Capone, amb tomàquet, tàperes, burrata, ceba vermella, ‘nduja, olives negres, orenga i una foto de la teva dietista travessada per un ganivet.

La pizza con pulpo y sobrasada de Can Pizza, premiada en Madrid Fusión. / EPC

PLAÇA DE CATALUNYA

Fumat meu

Zona de perill. Tots a terra. Tot i que sembli mentida, és possible menjar bé a la plaça de Catalunya. Si t’obres pas entre la marabunta a cop de colze, trobaràs The Ranch Smoke House (ronda de la Universitat, 20), un local envaït per la boirina de la barbacoa nord-americana. En aquest desfasament ianqui es facturen hamburgueses i platassos de carns fumades que tombarien Hovik Keuchkerian. Al ranxo s’hi va amb gana de llop o no s’hi va.

The Ranch Smokehouse. / Marc Piquer

Perquè aquestes generoses hamburgueses i aquests combos de carns colossals no se’ls menjarà l’esperit sant. Les costelles estil St. Louis i la costella de vedella fumada compleixen. I si vols veure la gent perdre els papers, posa la safata XL de nachos al centre de la taula.

BARCELONETA

‘Fast food’ a la platja

La platja fa gana. Esquivar turistes també. A la Barceloneta més petada, l’assenyat és recórrer al menjar ràpid, si no vols gastar-te una pasta en una paella amb l’arròs covat i gambes de pa sucat amb oli. En aquesta zona zero, pots recórrer a la fiabilitat de The Fish & Chips Shop (Pepe Rubianes, 37). El seu peix fresc arrebossat amb patates és antològic, i, a més, només al restaurant de la Barceloneta trobaràs el Lobster Roll, un entrepà de llamàntol fresc amb pa de brioix que està per llepar-se els artells. A més, el restaurant és a primera línia de platja, per si et ve de gust remullar les carns.

El plato estrella de The Fish & Chips Shop. / Instagram

I parlant de carns, un altre santuari fast food que no pots perdre’t a la Barceloneta més hardcore és l’hamburgueseria La Sagrada (Sant Carles, 11), famosa per unes injeccions de cheddar que riu-te de Re-Animator. Les seves credencials: salses casolanes, pa de brioix artesanal, carns de qualitat i una Bacon Cheese Love que em torna tocat del bolet.

PLAÇA D'ESPANYA

100 metres brasa

La seva estreta vinculació amb el celebèrrim forn de carbó Josper és un senyal a tenir en compte. La meva sucursal favorita és en ple formiguer turístic de la plaça d’Espanya: Pura Brasa (Les Arenas, Gran Via, 373-385). Però ofereix un producte de notable qualitat. El Josper marca el gruix de la carta; pots demanar-te un entrecot de vedella, costelles de porc, llom de wagyu, una deliciosa burger de wagyu o la inevitable mitjana. Peixos i verdures també passen pel carbó.

PARC DE LA CIUTADELLA

PASTA GANSA

Murivecchi (Princesa, 59) celebra els seus 20 anys de vida en plena forma, rebent viatgers i locals en un dels enclavaments turístics més agitats del Born: a propíssim del parc de la Ciutadella. Malgrat la pressió turística, aquest negoci familiar és un d’aquests restaurants en què pots confiar. Bones pastes, pizzes de qualitat, una superba albergínia a la parmesana, experiència i molt ofici. Per celebrar el seu vintè aniversari disposen d’un nou plat de pasta, els deliciosos tagliolini amb ceps, crema de parmesà, safrà i rovell d’ou. ¡Felicitats!