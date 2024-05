Rutes per conèixer millor l’arròs de Pals

Des del 18 d’abril i fins al 2 de juny, Pals, al Baix Empordà, viu la seva màxima esplendor donant protagonisme al seu producte més característic i més exportat: l’arròs. Pals és terra d’arròs. Els seus camps, situats al peu del massís del Montgrí, integren un paisatge natural que es pot recórrer i visitar amb diferents opcions.

Per promocionar el seu producte gastronòmic, Pals organitza la campanya de l’arròs. Diferents restaurants se sumen a la iniciativa oferint menús especials en els quals, com no podia ser de cap altra manera, l’arròs n’és el principal protagonista. Els restaurants que hi participen són: Antic Casino, Ca la Teresa, Can Ruben, El Mirador de Pals, El Pedró, Es Portal, Golf Beach, Golf de Pals, La Vila, Pahissa del Mas i Sol Blanc.

Però, a més, es pot participar en un gran ventall d’activitats per aproximar-se millor al cultiu de l’arròs. Per exemple, cada dissabte i diumenge al matí el Celler Mas Geli ofereix la possibilitat de visitar les seves vinyes amb una degustació de vins. Així mateix, cada dissabte, fins al 2 de juny, es pot participar en la ruta de l’arròs amb el Xiulet de Pals per visitar el Molí de Pals. També els dissabtes es pot fer la visita al Celler Mas Geli.

Qui vulgui endinsar-se en zones humides i camins d’aigua per conèixer més de prop el cultiu de l’arròs pot fer-ho el 25 de maig. Per a les persones amb discapacitat visual s’ha organitzat una visita a la zona medieval de Pals, serà el 19 de maig, a dos quarts de dotze del matí, amb sortida des de Ca La Pruna. I finalment, el dia 2 de juny la campanya culmina amb una sortida per observar ocells per la zona dels arrossars i zones humides del parc natural.

Hi ha dades que acrediten que des del segle XV es cultiva arròs a Pals. Durant la seva història s’han anat alternant èpoques pròsperes i èpoques de gran declivi, durant els segles XVIII i XIX. A principis del segle XX, el cultiu d’arròs a Pals va experimentar un nou impuls gràcies a les tècniques de regadiu introduïdes per Pere Coll Rigau, segons expliquen els promotors d’aquesta campanya.

L’arròs de Pals té un gran reconeixement i és singular per la seva qualitat i textura. El fet de cultivar-se en una zona on el clima és menys càlid provoca que el gra sigui molt més gustós i no es passa fàcilment, segons els experts.