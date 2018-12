Les gires d'U2 i Pablo Alborán, els millors esdeveniments de 2018 segons Ticketmaster

Ticketmaster ha realitzat una nova edició de la seva enquesta Ticket of The Year a 200 milions de clients, pertanyents a la base de dades mundial, per descobrir els esdeveniments en directe més espectaculars de l'any. El passat mes de setembre l'aclamada banda irlandesa U2 va tornar Espanya amb la seva Experience + Innocence Tour 2018. Aquesta gira de concerts ha estat la més votada com a «Esdeveniment de l'any» en la categoria de gira internacional pels usuaris espanyols de Ticketmaster. En segona posició, el tour de Beyoncé & Jay-Z OTR II, una altra de les gires més votades de 2018. En la categoria nacional, Pablo Alborán i el seu Prometo Tour es proclama Ticket of The Year, especialment per la seva actuació al Palau Sant Jordi de Barcelona.

En tercera i quarta posició apareixen Download Festival Madrid i MadCool 2018, els festivals més votats per la seva qualitat artística. Manolo García i Los 40 Music Awards no es queden enrere i completen la llista dels esdeveniments més valorats.