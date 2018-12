Les millors propostes el Pont de la Puríssima a les comarques de Girona

Fira d'hivern a Porqueres

Del 6 al 8 de desembre el municipi de Porqueres celebra una nova edició de la Fira d'Hivern. Aquesta és la programació prevista per aquest dijous:

- Dde les 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, a la Plaça Major, 4a Mostra d'Entitats i Fira de Productes Locals. A l'estand de l'Ajuntament es donarà a conèixer la Fundació Mona, un centre de recuperació de primats que s'instal·larà properament al municipi de Porqueres.

- A partir de les 10 del matí, espai lliure de jocs i de tallers conduïts per fomentar la prevenció i el reciclatge de residus.

- A 2/4 d'11 del matí, Cursa d'Orientació Popular.

- A les 11 del matí, concert del grup d'animació i percussió africana Afro Djembé.

- A 2/4 de 12, actuació de la coral Les Estunes del Centre Cívic.

- A les 12 del migdia, 7a Trobada castellera amb la colla els Esperxats de l'Estany.

- Durant tot el matí, a la fira, hi haurà servei de bar a càrrec de la Comissió de Festes de Porqueres, i a partir de les 12 h, vermut musical amb DJ Nifava.

- A les 5 de la tarda a Can Carreres: concert amb el grup Què tal.

- A les 6 de la tarda, concurs d'allioli popular.

- A 2/4 de 8 de la tarda, ball de cloenda amb el grup Què Tal.

Fira de l'Avet d'Espinelves

La 38a edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves és una més tradicionals del calendari nadalenc del país. Enguany es fa de l'1 al 9 de novembre. En total s'hi muntaran una norantena de parades, set de les quals seran d'avets i amb les que s'espera vendre uns 4.000 exemplars. Les tres varietats més demandades són 'Nordmanniana', 'Excelsa' i 'Masjoanis', aquesta última una varietat pròpia d'Espinelves. A banda d'avets, a la fira també s'hi poden trobar tot tipus de productes naturals i artesans com embotits, formatges o torrons i una mostra d'oficis artesans.

Mostra de Pessebres a Olot

La Mostra de Pessebres d'Olot arrenca a aquest cap de setmana i s'allargarà fins a Reis. S'ubicarà en cinc seus (Museu dels Sants, edifici de l'Hospici, can Trincheria, biblioteca Marià Vayreda i claustres del Carme). L'exposició de muntatges pessebrístics tindrà lloc entre el 2 de desembre i el 7 de gener. Al pati de l'Hospici hi haurà 4 pessebres de gran format i a la Sala Oberta 2, una exposició de diorames. A la planta baixa del Museu dels Sants d'Olot, David López farà un muntatge amb les peces de la col·lecció Renart que custodia el Museu. A Can Trincheria s'hi podrà visitar una exposició de figures de músics. A l'escola d'Art i Disseny hi haurà un muntatge fet pels alumnes i a la biblioteca un altre inspirat en el riu.

Viatge sensorial als origens del cafè

L'espai Nespresso MediaMarkt Girona, acull una degustació de cafè. Es tracta de fer un viatge sensorial als orígens del cafè i descobrir que el plaer del cafè ben fet, que el recorregut que va del gra a la tassa, no és una qüestió d'atzar. Les degustacions, per les que no cal reserva prèvia, es podran fer els dies 6, 7 i 8 de desembre d'11 a 14 h i de 16 h a 21 h.

Patinar sobre gel a Platja d'Aro

El parc d'atraccions PP's Park de Platja d'Aro té instal·lada una pista de gel. Ofereix sessions de 30 minuts obre del 6 al 9 de desembre, el 15 i 16 de desembre i del 22 de desembre al 5 de gener (excepte l'1 de gener tancat) sempre d'11 a 14 h i de 16 a 20.30 h (però el 25 de desembre, només tarda). La pista mesura 20 x 15 metres, està coberta sota una carpa, i disposa d'una capacitat per a 50 patinadors.

La Fundació Mona us convida a descobrir els secrets dels primats

isites a la Fundació MONA de Riudellots de la Selva per descobrir els secrets dels primats i conèixer les seves peculiaritats. S'ofereix una visita guiada de dues hores de durada i per a totes les edats. L'aforament limitat. Més informació i reserves trucant al telèfon 972 477 618.

Exposició «Ramon Pichot. D'Els 4 Gats a la Maison Rose» al Caixaforum Girona

Fins al 20 de gener, el CaixaForum acull «Ramon Pichot. D'Els 4 Gats a la Maison Rose». Exposició organitzada conjuntament pel Museu Nacional d'Art de Catalunya i l'Obra Social La Caixa. La primera exposició monogràfica dedicada a un dels artistes més desconeguts de l'art català de finals del segle XIX i començament del segle XX.