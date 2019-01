No menjar molles de pa perquè engreixen i altres mites de la nostra dieta

Per una raó o una altra, la dieta mediterrània se segueix cada vegada menys. Tot i que tenim més informació sobre els aliments, sobre com conservar-los, com manipular-los i com cuinar-los, no mengem millor que altres generacions anteriors. Justament, tenir al nostre abast tanta informació sovint pot confondre'ns i plantejar-nos dubtes.

Durant els últims temps, també ha canviat molt la manera de cuinar, de manera que per a algunes persones es tracta d'un hobby mentre que per a altres és tota una obligació. «Mentrestant, per a uns altres menjar sa no és una prioritat i prefereixen consumir aliments precuinats o menjar fora de casa, encara que només sigui per no haver de netejar la cuina. No cal oblidar que seguir una dieta sana i equilibrada és la primera medicina preventiva per tenir un bon estat de salut», alerta l'experta en gastronomia i nutrició Assumpta Miralpeix.

Per això, aquesta experta enumera els que, segons el seu criteri, són els principals errors i mites de la nostra alimentació actual:



1 . Actualment en la dieta dels països industrialitzats o desenvolupats ha augmentat el consum de proteïnes de procedència animal en detriment dels hidrats de carboni, justificant aquest canvi en el fet que la funció dels hidrats de carboni és donar energia, la qual cosa significa que engreixen.

Si bé és cert que la seva funció principal és donar-nos energia, els hidrats de carboni en la seva composició no contenen greixos de procedència animal, que són les que més s'han de controlar. «En general es menja bastant aliment de procedència animal en detriment dels de procedència vegetal. Tot i tenir una proteïna molt interessant, generalment sempre ve acompanyada de greixos que, majoritàriament, són saturats, amb la qual cosa aquí apareix el problema i per això en aquests moments hi ha més problemes cardiovasculars. Sí que s'han de menjar però en poques proporcions», assenyala Miralpeix.

«Lamentablement, per exemple, es deixen de menjar cigrons en pensar que aquests engreixen, quan hi ha d'haver un equilibri en l'alimentació», afegeix l'experta.



2 . Un altre error nutricional és relacionar que el més car és el més sa, relacionant la qualitat de l'aliment amb el seu preu. «És bo menjar carn, però també és necessari menjar verdures i fruites, i moltes vegades costa acceptar aquest fet per la senzilla raó que el cost de la carn és més elevat que el de les verdures i les fruites. O bé, és molt bo el rap, però també és molt saludable la sardina, encara que el preu de l'un i l'altra no tinguin res a veure», subratlla l'experta.



3 . També es podria parlar de la carn de porc, que durant molt de temps ha estat una carn que s'ha menyspreat perquè era més econòmica que la de vedella i perquè es considerava que era molt grassa. No obstant això, Miralpeix indica que s'ha comprovat que la carn de porc és «molt interessant», sobretot si el porc és ibèric, ja que porta més greix però poliinsaturat, la funció del qual és elevar l'anomenat «colesterol bo o hdl».



4 . Per tenir una alimentació equilibrada és imprescindible saber combinar els aliments procurant menjar de tot i variat, però sense excés de cap aliment. D'aquesta manera, s'està fent una medicina preventiva per a futures malalties del sistema metabòlic.



5 . Segons defensa l'autora, un altre error alimentari és no menjar la molla del pa perquè hi ha la visió general que engreixa, i que en canvi menjar la part externa engreixa menys en estar torrada. O per exemple, també és un error pensar que ingerir un biscuit engreixa menys que una llesca de pa. Una llesca de pa, si aquesta és tendra, porta un percentatge bastant elevat d'aigua, per la qual cosa engreixa menys que el biscuit, que com que s'ha deshidratat engreixa més. El mateix succeeix amb la crosta del pa, que està deshidratada i, com més cruixent és, menys percentatge d'aigua porta, de manera que engreixa més.



6 . No menjar pa perquè engreixa i en canvi menjar pasta. «També es pot dir que hi ha gent que no menja pa però que li encanta la pasta, però és igual, perquè el pa és un derivat d'un cereal, igual que la pasta, i segons amb què s'acompanyi poden acabar engreixant el mateix», afegeix Miralpeix.



7 . Respecte als ous, diu que no estan ben considerats perquè se'ls ha considerat els responsables d'un augment del colesterol i d'engreixar. «Són uns bons companys de cuina, perquè quan no tens res sempre tens un parell d'ous per fer una truita. En l'aspecte saludable són molt interessants i si és que algú per prescripció mèdica ha de controlar el rovell d'ou, ha de saber que la clara té molta proteïna i no porta greixos. Se n'haurien de menjar com a mínim dos a la setmana», precisa.



8 . Quan es diu que un formatge és baix en greix s'hauria de mirar el percentatge de greix que porta, perquè hi ha formatges desnatats que poden portar un 35% de greix, i la gent els compra quan es tracta d'un percentatge elevat, tenint en compte que n'hi ha d'altres que pràcticament no en porten. De fet, poden arribar a tenir entre un 25 i un 30% de greix en la seva composició i així ho regula la UE. No obstant això, el més normal en la seva opinió és que la quantitat sigui entre un 8 i un 15%.



9 . No és cert que engreixi menys fregir un aliment amb poc oli. Com més oli s'usi, la cocció serà més ràpida, i per tant, l'aliment absorbirà menys oli i serà menys energètic.



10 . Pel que fa a la fruita i verdura, allò important és que les que es mengen crues estiguin netes, per prevenció higiènica. Per assegurar-ho, Miralpeix aconsella que en rentar-les es deixin cinc minuts amb unes gotetes de lleixiu i aigua abundant, i passats aquests cinc minuts s'esbandeixin bé. Pel que fa a les verdures cuites, si es couen mitjançant mètodes tradicionals com l'ebullició, és recomanable no tallar la verdura, i, en cas de fer-ho, fer-ho el mínim possible.



11 . Les vitamines que es perden en la cocció a la verdura no van a l'aigua. El que va a l'aigua són part de les seves sals minerals. Quan es couen i bullen durant bastant de temps, les vitamines es destrueixen i no passen a l'aigua, amb la qual cosa és important coure la verdura. L'experta opina que la millor opció és la cocció al vapor, i, com a alternativa, posar-hi poca aigua, i una vegada cuita escórrer-la ràpidament, i no posar-hi aigua amb gel.