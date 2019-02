Identitat perduda

Gràcies a Girlfight, Karyn Kusama va despuntar com una de les grans promeses del cinema independent, però quan va acceptar dirigir Aeon Flux i Jennifer's body bona part del seu crèdit va quedar seriosament en entredit. Afortunadament, aquesta realitzadora va saber sobreviure als seus errors, i després ens va regalar grans episodis de sèries com Billions o Halt and catch fire. I sobretot va firmar La invitación, magnífic film de terror que revalidava aquella impressió inicial de trobar-nos davant d'una autora amb predilecció per temes espinosos i per a la creació d'un suspens incòmode que interpel·la els racons més foscos de l'espectador. Hi ha molt de tot això a Destroyer, un thriller que consagra el seu talent i que aconsegueix donar la volta a un gènere tan recurrent com el de les venjances. Sí, aquest film s'endinsa en les ambigüitats morals pròpies del cinema hereu de Taken i similars, però ho fa centrant-se més en els clarobscurs d'una protagonista que permet a Nicole Kidman regalar-nos una de les millors interpretacions de la seva llarga filmografia.

La protagonista de Destroyer és Erin, una expolicia que encara malviu pel trauma que li va provocar estar molts anys infiltrada en una banda mafiosa del desert de Califòrnia. Aquella experiència li va comportar un desgast tant físic com emocional, fins al punt que la seva vida s'ha convertit en una permanent recerca de la pròpia identitat. Quan el líder de la banda a la que es infiltrar torna a l'escena pública, Erin inicia un perillós viatge per trobar-lo, però la decisió passa per retrobar-se amb persones que en el seu dia va trair per poder complir la seva missió.

La pel·lícula està plena de moments molt tensos i les seves atmosferes ratllen les del noir clàssic, però poques vegades s'ha vist en el gènere un esforç tan notable per radiografiar les motivacions d'un personatge tan polièdric com el d'Erin. El mèrit és tant de Kusama, que sap mantenir-se a una encertada distància moral, com de Kidman, que trenca més que mai amb la seva imatge tradicional. Al seu costat destaquen grans secundaris com Sebastian Stan, Tatiana Maslany, Toby Kebbell, Scoot McNairy i Bradley Whitford, el Josh Lyman de la sèrie El ala oeste de la Casa Blanca.