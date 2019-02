Ni són iguals ni són el mateix

Encara que és evident que estem davant d'un desigual combat, el fet d'enfrontar la millor tablet del món amb la millor tauleta gràfica amb pantalla tàctil que existeix no deixa de tenir la seva gràcia. Especialment si per arbitrar aquest combat hi posem a un il·lustrador de prestigi internacional.

En una cantonada del quadrilàter es trobava l'iPad Pro d'Apple -el de 2018- en la seva màxima expressió, la de 12,9". A l'altre racó col·loquem la Wacom Cintiq Pro de 24". Al centre a Fran Bravo, il·lustrador, animador i creador, els treballs del qual s'han vist i publicat fins al moment en més de 25 països de tot el món. Qui serà el guanyador?

Més enllà del fet que estem comparant dos dispositius radicalment diferents, tant en la concepció com en el seu preu -l'iPad costa 1.100 € i la Wacom 2.745 €-, en el que les uneix -la pantalla tàctil- també hi ha notables diferències. Segons Fran Bravo, «a la Wacom amb molt poca pressió ja s'aconsegueix el traç i no obstant això en l'iPad cal fer més força. Tan sols una mica més, però es nota la diferència».

Malgrat que en la pantalla de l'iPad cal pressionar més, Bravo comenta que «s'ha corregit molt el retard que hi havia en els iPad anteriors». Aquest retard es refereix al lapse de temps que hi ha entre que el llapis passa per la pantalla i apareix el traç.

La superfície mat de la Wacom li va agradar més a Fran Bravo ja que treballar sobre l'iPad «és com dibuixar sobre un vidre, amb un llapis dur. Però alguns ho prefereixen».

Precisament el nou Apple Pencil -el llapis- de l'iPad Pro li va agradar més que el de la Wacom. «La punta del llapis de l'iPad té molta més superfície i detecta la inclinació, de manera que pots usar-lo com si fos un carbonet, cosa que no pots fer a la Wacom».

On també va guanyar l'iPad va ser en versatilitat, ja que permet portar un complet -encara que no perfecte- estudi de treball a qualsevol part. La Wacom, per la seva banda, permet tenir un perfecte estudi de treball -encara que no mòbil-. I doncs? Quina és la ideal? Fran Bravo ens va donar la resposta: «L'ideal és tenir-les dues».