Història del haiku català

L'antologia poètica Llum a les golfes aglutina en un sol exemplar la passió pel haiku en català de 97 autors «de casa nostra» que, a través de la poesia elemental i breu, recorreran amb els seus versos el país fins a les seves arrels més profundes.

Elemental i d'aparença senzilla, el haiku sempre ha tingut aquesta gràcia de condensar en poques paraules el poder narratiu de tota una història. El haiku català, de la mà de grans escriptors de la llengua del nostre país, amb aquest mateix poder d'explicar molt en poc espai, recorre els seus paral·lels de cap a cap, traçant un mapa singular on la tradició es barreja amb les seves arrels més profundes. D'allí l'intent de Sam Abrams de crear una primera antologia del haiku en català, tan àmplia i ambiciosa que recull els versos de 112 anys d'història de la mà de 97 autors, entre els quals figuren noms clau com Salvador Espriu, Narcís Comadira, Joan Salvat-Papasseit o Joana Raspall.

En el seu moment, l'arribada de la cultura oriental es va traduir en tot un fenomen. A escala mundial tot va començar amb l'obertura del Japó a Occident després de la restauració Meiji (1868). El succés obriria al món una cultura fins aleshores tancada entre murs. Figures de la talla de Walt Whitman serien el cap visible del grup d'escriptors interessats en la cultura oriental, com ho seria Van Gogh amb els seus gravats en la pintura, anhels que traspassaven la simple moda per una recerca més profunda. És així com, molt més tard, la poesia oriental marcaria una renovació que seguirien poetes bets com Allen Ginsberg, Jack Kerouac o Philip Walen.

Abrams es remunta a la pugna clara entre diverses tendències estètiques que es disputaven l'escenari cultural català de principis de segle XX, com el modernisme tardà, el noucentisme i l'avantguarda. Entre els representants es pot esmentar Alfons Maseras, Josep López-Pico o Carles Salvador.

Des de llavors el haiku sempre ha estat present a la literatura catalana, enriquint la tradició poètica del país. Per això, assenyala Abrams, «la present compilació vol ser un tribut i un testimoni d'aquesta rica herència cultural, travessant totes les qüestions fonamentals de la condició humana». La poesia catalana ha absorbit i aprofitat la japonesa per adaptar-la a les seves pròpies exigències creatives. La «llum» d'aquest llibre parla justament d'una visió en clar en unes golfes on ha passat més d'un segle d'enginy de la mà dels escriptors més importants del país.

El títol d'aquesta antologia no és casual, és el títol alhora d'un haiku de Tomàs Garcés, Llum a les golfes, que ja el 1984 comentava que era estrany que no s'hagués publicat una antologia del haiku en català. És per això que, segons el mateix Sam Abrams, la voluntat de reunir-los en un sol volum arrenca d'aquesta idea pronunciada per Garcés més de trenta anys enrere.

L'antologia, que ha comptat amb el suport de l'Institut de Cultura de la ciutat d'Olot i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, constitueix un llibre imperdible per als amants de la poesia catalana.