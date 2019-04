Tots els concerts del Festival Strenes per a aquest cap de setmana

El Festival Strenes continua aquesta setmana amb l'esperada Festa Major de l'Strenes com a gran protagonista. La festa major de l'Strenes va desbordar totes les previsions l'any passat, i aquest any espera tornar a ser massiva.

Divendres 26

Gerard Quintana a l'Auditori C.C. La Mercè, 22 h

El gironí presenta a l'Strenes el seu nou espectacle Intocables, un recorregut per un seguit de cançons prohibides, perseguides o censurades, però mai oblidades. Des de John Lennon a Víctor jara, de Pau Riba a Albert Pla o de de Dylan a Bowie, la llibertat d'expressiñó necessita ser defensada.

Festa Major de l'Strenes

La plaça Catalunya acull la Festa Major de l'Strenes, amb un gran menjador amb taules i cadires, food trucks, àrea chillout, tot decorat amb garnaldes i fanalets per a poder veure els millors artistes emergents catalans com Buhos o Delafé.

19h Joina

20h Lildami

22h Delafé

00h Buhos

Dissabte 27

Noa a l'Auditori, 21 h

La cantant israeliana presenta a l'Strenes el seu nou treball discogràfic Letters To Bach, un disc basat en les cançons de Johan Sebastian Bach, produït per Quincy Jones.

Festa Major de l'Strenes

La plaça Catalunya tornarà a ser l'espai estrella del dia amb la segona jornada de la Festa Major de l'Strenes. La tarda del dissabte també hi haurà espai per a la Fira del Voluntariat Social de les Comarques Gironines i per a més concerts.

18h Aliena

20h Balkan Paradise Orchestra

22h Joan Garriga

00h Dodosound with the Mousehunters