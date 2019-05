Ara Malikian: «Estic convençut que mai no hi haurà prou art ni prou música a les escoles»

Entre concert i concert de les seves interminables gires per tot el món, Ara Malikian (Beirut, 1968) s'ha apanyat per enregistrar un nou disc d'estudi en el qual es deixa ajudar per artistes tan dispars com Serj Tankian, de System of a Down, Bunbury, Calamaro, Franco Battiato, Kase. O, Pablo Milanés i Estrella Morente. «És difícil definir-lo perquè no és un estil», resumeix el violinista, per afegir: «És moltes coses però sobretot amb la meva pròpia visió. Hi ha flamenc, tango, rock, clàssic, jazz ... Serj Tankian fa directament heavy. Però cap de forma tradicional. És tot a la meva manera, amb companys meravellosos que s'han prestat a ajudar-me».

L'elecció del títol, Royal Garage, tampoc és intranscendent, ja que té a veure amb l'inici de la seva vocació musical en circumstàncies gens amables: «M'he adonat que tot va començar en un garatge, en els anys setanta durant la guerra del Líban, quan tota la població havíem de viure en els soterranis per protegir-nos de les bombes». «En el nostre edifici hi havia un garatge força ampli i allà vam passar les setmanes i els mesos. El meu pare va baixar els seus violins, perquè per a ell era el més preuat que tenia, i un dia sense saber per què vaig començar jo a tocar el violí. Altres a tocar altres instruments, altres a cantar i ballar», recorda.

I encara relata com «dins d'aquesta situació tan dramàtica i angoixant, d'aquesta situació de merda», va descobrir que «la música et porta a l'alegria, a treure somriures» a tots aquells que estaven lògicament «tan preocupats en aquell garatge». Per això, per Malikian, aquell «va ser un punt per veure com és el poder de la música sobre els éssers humans». «El garatge era un lloc ple de rates i escarabats, però per a mi era tot un luxe. Per això el títol del disc», remata.

Aclareix en aquest punt que «musicalment no té res a veure amb el garatge de les bandes de rock que comencen en garatges», encara que explica amb humor que a ell aquest tipus de llocs l'han perseguit sempre, ja que en els seus anys a Alemanya va tocar en un «club underground en un soterrani». I encara afegeix, divertit: «A Espanya, el meu primer treball de set anys va ser al fossat del Teatro Real. I quan treballava allà amb un sou fix vaig anar a un banc i em van dir que amb aquest sou només podia comprar un garatge. Així que sembla que els garatges em persegueixen».

Una altra de les sorpreses de Royal Garage -que compta amb un llibret amb fotos d'Anton Corbijn- és escoltar el violinista cantar per primera vegada en un «pas nou que no estava previst», ja que el pla inicial era comptar amb una veu convidada propera al country. «Però com que al final no va poder venir a cantar, es quedava aquí el tema podrit sense poder fer res. A l'últim moment vaig decidir provar jo, vaig buscar la meva veu i va funcionar i ho vaig gaudir moltíssim», explica, assegurant a més que sí que «s'atreviria» a cantar ell en directe. «No sé com reaccionaria el públic, però sí que em ve de gust», postil·la.



Divulgador musical

A part de músic de reconegut prestigi mundial, Ara Malikian té també una destacada faceta com a divulgador musical, «especialment amb els nens», com ell mateix concedeix, recordant: «Aquest era un treball molt important per a mi i espero que també per als nens, almenys perquè sàpiguen que el violí no és només un senyor amb cara de peix mort tocant a la seva bola, sinó que pot ser divertit». «Atraure l'atenció dels nens tocant un tema de Bach, de Mozart o de Beethoven em va ensenyar com he de interpretar», prossegueix, per després fer broma subratllant l'importància d'aprendre a «captar l'atenció dels nens sense haver-se de disfressar de cocodril , simplement tocant la música». «Si atreus els nens, atreure la gent gran és més senzill», afegeix.

No dubta en aquest punt a afirmar que li agradaria que la música estigués més present en l'educació dels infants. «És important i imprescindible», recalca, i sentencia tot seguit: «Estic convençut que mai no hi haurà prou art ni prou música a les escoles». «Un nen o un jove que tingui accés a tota la bellesa de la cultura i de l'art, quan sigui adult, sigui professional de l'art o no, mai es dedicarà a la violència, a l'homofòbia, a la intolerància cap a una altra cultura o altres persones de diferents opinions i tradicions», argumenta.

Tot i tenir nou àlbum, els plans no canvien per a Malikian, que enllaça una gira amb una altra, i el Royal Garage World Tour va començar en realitat «cinc mesos abans de treure el disc». Irradia il·lusió, de fet, en explicar que amb els seus músics «vaig per tot el món tocant en llocs» tan allunyats com Buenos Aires, Mèxic, Los Angeles, Nova York, Chicago o la Xina. A Cap Roig hi actua el 19 d'agost.