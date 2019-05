La revisió del mite

L'any 2008, un orgullós Steve Jobs es treia de la màniga -bé, en realitat el va treure d'un sobre de paper- un dels ordinadors més mítics de la història, una icona de la tecnologia: el MacBook Air.

Amb el pas dels anys, un dels portàtils més fàcilment recognoscibles ha anat patint -mai millor dit- nombroses actualitzacions internes però molt pocs canvis externs. I aquest bell disseny, que tant ha enamorat al llarg d'aquesta dècada, començava a quedar una mica passat de moda. Però molts temien un canvi a pitjor. Afortunadament no ha estat així.

El passat mes d'octubre la companyia Apple va presentar un MacBook Air totalment remodelat, tant per dins com per fora. I cal reconèixer que el treball final és gairebé perfecte. Encara que aquest «gairebé» cal tenir-lo en compte. Doncs no tot és millor.

El nou MacBook air és un ordinador extraordinari en l'ús diari. La seva major virtut té a veure amb el principal defecte de tots els mòbils del mercat: la bateria. Sorprèn que una companyia sigui capaç de crear un ordinador energèticament incombustible i que ningú pugui fer el mateix amb un telèfon mòbil. No ho entenc...

Per provar al màxim la bateria d'aquest portàtil vam estar treballant durant vuit hores ininterrompudes usant correu electrònic, sincronització en temps real a través de Dropbox -enviant i rebent fotos i vídeos- i una connexió permanent a una xarxa Wifi a més de, a vegades, per Bluetooth. També hi va haver edició fotogràfica d'unes 150 fotografies amb Photoshop. La cirereta va ser el processador de textos: vam prendre apunts d'un curs de màrqueting digital durant aquestes vuit hores escrivint un text de 16.000 paraules. Al final del dia, l'ordinador encara tenia gairebé la meitat de la bateria disponible (49% ). Veure per creure.

L'ordinador és ràpid, versàtil, escriure en aquest teclat és un plaer, i tan sols li hem trobat un però. Un gran però. Únicament té dos ports Thunderbolt 3, que són ràpids com el dimoni, però en usar un d'ells per carregar l'ordinador, et quedes curt de connexions massa sovint. Això t'obliga a comprar un dock per connectar els teus gadgets. El millor és que en ser compatible amb USB-C hi ha moltes opcions en el mercat. I ara que ho esmentem, potser caldria parlar d'aquesta tecnologia de connexió un dia d'aquests...