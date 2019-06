La ruta gastronòmica més dolça

La Selva és una comarca que ofereix una àmplia varietat de galetes, moltes de les quals amb avellanes entre els seus ingredients, encara que amb molta diversitat de formes i sabors. La Federació de Comerç de la Selva planteja al seu web una ruta per diversos municipis selvatans per conèixer aquest particular patrimoni gastronòmic. A les galetes i pastes seques amb denominació pròpia que s'esmenten tot seguit, se n'han d'afegir d'altres de genèriques, com les pastes de te, els cubans, els carquinyolis, els ametllats, els melindros, els crocants o els panellets, tot i que n'hi ha que són estacionals.

La Cellera de Ter

La Cellera de Ter és un poble al mig de les Guilleries, però la presència del riu Ter i de la riera d'Osor han tingut força influència en la creació de les conegudes galetes artesanes «Rierencs» que tenen forma de pedres com les que trobem al riu. El poble excel·leix en les seves pastes i galetes.



Amer

A Amer hi ha dos dolços típics per provar: els rocs, que són unes galetes que commemoren les pedres que van ajudar a construir el monestir d'Amer i els ametllats. El poble compta amb la pastisseria Puigdemont, dels pares de l'exPresident de la Generalitat, on fan unes delicioses pastes seques a base d'avellanes, els «capricis».



Sant Hilari Sacalm

Sant Hilari és conegut per la seva famosa aigua, però també hi trobem diversos dolços típics: les galetes Fonts de Sant Hilari, les galetes Aromes de Sant Hilari i les coques Medi Ambient. També hi tenim els ja clàssics Jaumets, que és un dels records que els visitants més s'emporten del poble. Aquesta especialitat dolça, creada cap a mitjans del segle XX, són unes galetes seques, consistents, de forma arrodonida i irregular, petites.



Arbúcies

A Arbúcies és típic el tradicional pa de pessic, tot i que també compten amb els «ametllats» i el «torronet de mel i avellana», que complementen l'oferta variada en postres i confiteria.



Breda

D'Arbúcies es pot anar a Breda, a 15 minuts amb cotxe, passant pel Castell de Montsoriu on es pot fer una parada per dedicar-hi una visita a aquest castell a 650 m d'altitud. El poble de Breda és conegut entre d'altres motius perquè s'hi va gravar la sèrie Ventdelplà. En aquest poble hi trobem els «xerrics», que són unes galetes cruixents, i els «ametllats» que també són galetes cruixents, però d'ametlla.



Riudarenes

A Riudarenes és recomanable tastar les «galetes sorrencs», unes galetes fetes d'avellana.



Sils

L'estany del poble, a més de ser una àrea d'interès paisatgístic i singular, dóna el nom al típic dolç del poble, anomenat «el fang dels estanys».



Vidreres

A Vidreres és típic tastar les morenetes, que és pa de pessic enriquit amb molt més ou del normal, farcit de crema de mantega, i cobert amb una gruixuda capa de bona cobertura de xocolata.



Caldes de Malavella

A Caldes de Malavella hi ha el balneari de Vichy Catalán, també conegut per l'aigua amb la qual comparteix aquest nom. Aquí són típiques les galetes «Vichy» que recorden el balneari en qüestió. I també la «tortada de la Malavella» que és una especialitat que es fa a base d'aigua termal amb gas, amb el gust de diferents aromes, complementat amb avellanes de la zona.



Riudellots de la Selva

A Riudellots de la Selva s'han de tastar els «tosquigets», galetes elaborades amb xocolata per fora, cruixent de dins per la galeta; amb melmelada i guarnida amb fruits secs.



Vilobí d'Onyar

A Vilobí d'Onyar s'hi poden trobar les mateixes galetes que a Riudellots, però és recomanable fer una parada per visitar la vila, que a més estan molt a prop.



Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners, la capital de la Selva, és una potència en el dolç art de les galetes i pastes seques. Unes de les seves famoses galetes són les conegudes com «les teules». També hi tenim les «galetes flors de farners», en homenatge al castell de la vila, i altres especialitats que evidencien la vitalitat pastissera que hi ha a la localitat.



Anglès

Hi tastarem el pa de pessic conegut com «els modernistes».