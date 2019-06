Camí de ronda per la Costa Brava

Les bones temperatures i clima de l'estiu acompanyen a fer que moltes persones es plantegin dedicar el seu temps lliure a fer excursions. Una de les idees per als romàntics de la Costa Brava és el camí de ronda. Aquest es pot fer per trams i durant els dies que es vulgui, segons les preferències de cadascú.

El camí permet conèixer la costa litoral gironina de Sant Feliu de Guíxols a Begur. La ruta està molt ben indicada amb les respectives senyalitzacions, algunes zones més que d'altres, però el camí està molt ben marcat per als caminants constants.

Aquesta experiència fa que els més curiosos puguin descobrir racons inèdits i inaccessibles amb vehicle que són d'allò més inhòspits. Moltes cales que no registren els mapes o que no coneixíem abans, buides, que conviden a fer una parada refrescant durant la ruta. L'opció es pot fer dormint a les mateixes platges o als hostals dels pobles que es van creuant.

El web camí de ronda.com planteja diverses rutes segons el nivell i/o experiència. La ruta pot ser lineal (43 km), de Sant Feliu de Guíxols a Begur en 2 o 3 dies, o circular, que comença i acaba a la ciutat de Girona (140 km) i es fa en vuit dies.

Si us decanteu per la ruta lineal de dos dies, la proposta diu que el primer dia es fa de Sant Feliu de Guíxols a Palamós (17,4 km), amb un desnivell de 227 metres, i el segon dia, de Palamós a Begur (25,6 km), amb 999 m de desnivell.

El web et facilita els allotjaments al llarg de la ruta, tot i que també es pot fer de manera gratuïta dormint pel teu compte.

La ruta de tres dies, apta per a persones acostumades a caminar habitualment, representa una mitjana de 14 km diaris. El primer dia es comença a Sant Feliu de Guíxols fins a Palamós,; el segon dia, de Palamós a Llafranc; i el tercer i últim, de Llafranc a Begur passant pel far de Sant Sebastià, des d'on tenim una bona panoràmica de la costa.

Si preferiu gaudir més dies de l'experiència i fer el camí de ronda circular, es comença per la ciutat de Girona fins a Llagostera, un total de 28,7 km. El segon dia de la ruta es continua de Llagostera a Sant Feliu de Guíxols. Just abans d'arribar al final d'etapa és interessant pujar fins a l'ermita de Sant Elm, autèntic mirador de la Costa Brava i on precisament va ser batejada com a tal. El tercer dia es continua des de Sant Feliu fins a Palamós (que seria la mateixa etapa de la ruta lineal). El quart dia, de Palamós a Llafranc, i el cinquè ,de Llafranc a Begur. El sisè dia de la ruta de Begur anem fins a la Bisbal d'Empordà, la capital del Baix Empordà, una etapa sense gaire desnivells però amb molts atractius.

El setè dia anem de la Bisbal als Àngels tornant cap al massís de les Gavarres. Les vistes des d'aquest lloc són espectaculars.

El vuitè i últim dia la ruta descendeix dels Àngels cap a Girona passant per la muntanya de Sant Miquel, des d'on obtenim una bona panoràmica de la plana de l'Empordà.

El camí de ronda és una travessa que es realitza a l'aire lliure. Encara que no es tracta d'una ruta d'alta muntanya i no calen grans inversions en material tècnic, però sí uns mínims a tenir en compte. Com calçat tècnic per senderisme lleuger, crema solar, banyador, mitjons, ulleres de sol, gorra, jaqueta impermeable per si de cas, motxilla d'uns 20 l, pals per caminar, tovallola i cantimplora, entre d'altres.

També hi ha altres pàgines web, com costabrava.org, que recomanen altres camins o que en destaquen alguns de concrets: entre Roses i el Port de la Selva, el camí de ronda és una de les experiències més emocionants de la Costa Brava. És el cor del Parc Natural de Cap de Creus, un dels entorns naturals més emblemàtics de Catalunya. També el camí de ronda de Tossa de Mar a cala Pola, 3 quilòmetres de vistes impressionants que s'obren des del capdamunt dels penya-segats, els senders entre pinedes que voregen el mar i les caletes que trobaràs al llarg del camí. I alhora el camí de ronda que enllaça la pedregosa cala Pedrosa i la cala d'Aigua Xelida, al sud i al nord de Tamariu, respectivament. Aquest tram s'ha guanyat un lloc per les seves cales apartades i rocoses envoltades de pinedes (com ara cala Gamarús o la cala d'en Roig), pels miradors al mar, pels penya-segats coberts de pins i les petites barraques de pescadors.

El mateix web recomana rutes en família i engloba quatre rutes fàcils per fer amb nens. Per exemple, entre Calella de Palafrugell i Llafranc, el camí de ronda ofereix algunes de les millors panoràmiques de la Costa Brava, en un ambient molt familiar i amb tot l'encant d'un poble de pescadors.

També aposten pel camí de ronda a Platja d'Aro i Palamós, que porta per ruïnes romanes, túnels i passadissos; per platges de sorra fina i de petites roques vermelles,per cales d'aspecte salvatge, per trams vorejats d'illots i esculls, per barraques de pescadors, i per molts miradors i racons de gran bellesa. Alhora el camí de ronda de Lloret de Mar en direcció a Blanes és una de les recomanacions que fan i el camí de ronda a l'Escala des de la platja de Riells fins al poble de Sant Martí d'Empúries.

Els camins que antigament servien per vigilar el contraban s'han convertit en una de les millors idees per descobrir els paisatges més bonics de la Costa Brava.