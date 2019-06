Descobrir l'entorn mitjançant els espais on fer un pícnic

Amb l'estiu i el bon temps les ganes d'anar de pícnic augmenten. Les comarques gironines compten amb molts espais per relaxar-nos i menjar en família. Al mateix temps descobrim espais i paisatges naturals desconeguts.



Mas Ventós

Un dels llocs privilegiats de la Costa Brava i de l'Alt Empordà és el Mas Ventós, al Parc Natural del Cap de Creus. Hi trobem aquesta àrea de pícnic amb unes tretze taules i una zona de barbacoa. El més indispensable d'aquest lloc és la vista panoràmica de la badia de Roses. El mas està en ruïnes, però l'espai és molt agradable per passar-hi el dia.



Cala Aiguafreda

La Cala d'Aiguafreda és una de les més conegudes de Begur, principalment perquè més que una cala és un moll d'embarcacions i és una cala molt tranquil·la. Allà hi trobem el camí de ronda que porta a Sa Tuna i en aquest hi ha una zona de pícnic una mica elevada.



Platja d'Empúries

És una zona molt típica de l'Empordà on es pot fer un pícnic. La platja és un afegit de la zona on us podeu banyar, però és el poble de Sant Martí d'Empúries que compta amb una zona de pícnic bastant àmplia amb parc infantil. A més el municipi és de gran bellesa i podeu aprofitar per visitar-lo com per recórrer un tros del camí de ronda.



El Bosc de les Estunes

Passem de la platja a la muntanya, aquest bosc és un dels més fantasiosos que hi ha a més de trobar-se a pocs minuts del Bosc de Can Ginebreda que encara aglutina més màgia. Diuen que el bosc de les Estunes està encantat i ha generat la creació de moltes llegendes. El lloc i la vegetació fa que sigui ideal per fer un pícnic. Al costat del pàrquing hi ha una zona de taules on es pot fer l'àpat.



Parc de la Draga

Aquest és un parc conegut perquè es troba en una zona molt idíl·lica prop de l'estany de Banyoles, als afores direcció al municipi de Serinyà. La zona per fer el pícnic compta amb unes 20 taules, un parc infantil, un bar i una zona verda molt gran perquè els més petits puguin jugar o els grans relaxar-se.



Els Àngels

Prop de la ciutat de Girona, però allunyat del bullici, hi trobem el Santuari dels Àngels, un bon lloc on gaudir de la panoràmica i de les Gavarres. Aquí podeu fer un pícnic o bé dinar al restaurant del santuari.

Plaça de la Sardana

També a prop de Girona trobem aquest espai a la Vall de Sant Daniel. Just on neix el riu Galligants i envoltat per arbres que ombregen la zona de pícnic.



Font del Ferro

Per seguir a la ciutat de Girona, podem acostar-nos a la font del ferro, que es troba dins l'espai d'interès natural del Parc de les Gavarres. Allà hi ha una zona de pícnic amb quatre barbacoes repartides per l'espai.



Font del Raig de Sant Gregori

Una altra font no gaire lluny de Girona és la Font del Raig de Sant Gregori. És una zona molt petita amb només una taula, per la qual cosa és important arribar amb temps. Situada al costat de la font del Raig al mig de la Vall de Llémena.



Font del Baró de Cervià de Ter

Seguint les fonts tenim la Font de Baró de Cervià de Ter. És un municipi ideal per fer rutes i aquest espai és perfecte per fer un pícnic que es troba a la part dreta del torrent Anglí.



Ermita de Sant Antoni de Pàdua a Sant Joan de les Abadesses

Sant Joan de les Abadesses ja és un lloc amb molt d'encant i aquesta zona on hi ha l'ermita és un espai encara més destacat per la seva bellesa. La zona de pícnic compta amb barbacoes noves, mòbils i diverses taules per gaudir de l'espai.



Parc de les Alzines

A Canet, a la Vall del Llémena, s'hi troba una petita zona de pícnic amb ombra. Està situada a la carretera vella, i compta amb dues taules de pedra i bancs, situades a l'ombra de les alzines. També té una zona de jocs infantils perquè els més petits s'entretinguin.



Parc de Sant Salvador

Per últim, tenim aquest conegut parc i famós a Santa Coloma de Farnés que està situat a la confluència de les rieres de Sant Hilari i de Castanyet. Compta amb una font i zones d'aigua on refrescar-se a més també d'una àmplia zona de pícnic per gaudir en companyia.