Les millors piscines naturals de la Garrotxa per fer front a l'onada de calor

Cada vegada més banyistes omplen les gorgues dels rius de la Garrotxa. La comarca és rica en llocs de tradició de bany, sobretot a l'inici de les rieres del Fluvià.

Un dels punts que té més afluència de banyistes és la gorga del Llierca, sota del pont medieval.

L'Alta Garrotxa té més llocs on un s'hi pot banyar. Un altre punt popular són les basses del Borró. S'hi arriba per la carretera en direcció a Sales de Llierca. A partir d'aquí, només cal seguir les indicacions en direcció a can Bosch. La gràcia està en el fet que el Borró és un riu que, arran de la terra calcària, la seva llera apareix i desapareix. Les quatre basses on la gent pot banyar-se formen unitats independents de la superfície d'un riu que, en gran part, és soterrani. Són com petits estanys d'aigua clara i neta. Misteris de la Garrotxa: es creu que, al final, el riu va a parar a l'Estany de Banyoles.



Un altre lloc de bany està situat al municipi de Riudaura. Per arribar-hi, cal vorejar el nucli urbà. La carretera, ben pavimentada, s'enfila cap a la collada de la Cantina, que separa la Garrotxa del Ripollès. A l'esquerra queda la riera de Riudaura, un afluent que va a parar al Fluvià a Sant Joan les Fonts. En el punt on la carretera es troba amb la riera es pot agafar una pista que duu fins a una gorga espectacular d'aigua molt freda.



El nucli de la Vall de Bianya té el seu punt de bany a la gorga de Sant Pere Despuig, que és de més difícil accés.

Les Planes és un dels municipis més conegut pels seus gorgs, que han estat protagonistes en anuncis i pel·lícules. Entre ells, destaquen el del Molí dels Murris, el gorg de la Plana, o el gorg de can Poeti.

Una de les excursions obligades és a les gorgues de Sant Aniol d'Aguja. La ruta ofereix una gran varietat de gorgs per a tots els gustos: el gorg Blau, el gorg Fosc, el salt de la Capa i l'espectacular salt del Brull. Tot i que es tracta de paratges espectaculars, és una ruta complicada i amb poques zones ombrívoles, però la recompensa val molt la pena.