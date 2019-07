De l'emblemàtica Cala Montgó a l'Estartit pel camí de ronda

Plantejar-se fer una ruta amb la calor de l'estiu és una decisió complicada, però si projectem una ruta que es porti a terme prop del mar, és més agradable i fàcil de fer. A més té la gràcia de poder banyar-se a les diferents cales que ens anem trobant durant el trajecte.

Aquesta ruta, que podem trobar al web «senderismegirona» i «wikiloc» comença al municipi de l'Escala, concretament a Cala Montgó. Per a una persona acostumada a caminar sense parar, té una durada de 4 hores; però si la volem fer amb tranquil·litat i parant-nos, la podem tenir en compte com una ruta per passar tot un dia o calcular almenys unes 8 hores. En total són uns 12 quilòmetres de recorregut.

L'itinerari passa per Punta Ventosa, cala Ferriol i cala Pedrosa, i ens permet gaudir de llocs i vistes inigualables d'aquesta zona de l'Empordà i la Costa Brava, com la Foradada, un punt a destacar de la costa entre aquests dos municipis de l'Escala i l'Estartit.

Encara que no coneguem la ruta està molt senyalitzada, tant amb els indicadors del GR-92 com de sender local amb indicacions a cada cruïlla. El desnivell màxim de la ruta no són més de 150 metres, entre el nivell de mar i el punt més alt, que es troba prop del trencant de cala Ferriol. El desnivell acumulat de pujades i baixades també és molt similar, tenint en compte que no supera els 500 metres.

Es tracta d'un perfil molt irregular, sobretot al trajecte que passa per les cales Ferriol i la Pedrosa, on primer hi ha una baixada pronunciada i després torna a pujar, encara més que a la primera.

El camí és pedregós i s'ha de tenir en compte que se circula per penya-segats de la mateixa costa, per tant, s'ha de vigilar al llarg de tot el camí.

Per iniciar la ruta, des de Cala Montgó hem de començar prop del restaurant de Can Miquel, que es troba a la mateixa platja i seguir pel passeig de la platja que s'endinsa per la pineda i poc després arribem a la zona de la Caleta, al costat d'una antiga cova.

Si seguim el camí arribem a Punta Ventosa, un bonic mirador de l'Alt Empordà i per continuar la ruta seguim una pista de terra ample que surt de la zona d'arbres.

A la cruïlla del camí de les pedreres hem de girar a l'esquerra i seguim la pista durant força estona fins que ens porta a les restes d'un antic búnquer. Seguim per la pista fins que trobem una cruïlla, però seguim cap a l'esquerra, i el camí tornar a ser planer.

Més endavant trobem un pal senyalitzador. Cap a l'esquerra seguim el camí, de baixada significativa, fins a la cala Ferriol. Passem pel mig d'una pineda, i més endavant per una zona d'oliveres, fins a arribar a un camí empedrat, planer que ens acosta a la cala.

Arribem a la cala que pot ser un bon punt de parada on dinar o banyar-nos. I seguim per un camí que comença a l'altra banda i fa pujada. Arribem a una zona oberta que es fa planera i hi ha un pal senyalitzador.

Anem per l'esquerra per anar a cala Pedrosa, si seguíssim per la dreta aniríem a l'Estartit directament. Al principi la baixada no és gaire intensa, però després es va pronunciant. En un punt del camí tenim un mirador de la Foradada per on passen diferents vaixells. I seguim fins a la cala.

Cala Pedrosa és una cala molt tancada i plena de pedres, però a mesura que t'endinses a la platja s'obra a la costa i es deixen entreveure les aigües cristal·lines. No és un lloc molt còmode per prendre el sol, però sí per banyar-se.

Sortim de la cala per un camí planer que porta a una zona boscosa, primer és un camí fàcil fins que fa una forta pujada i després ens trobem el senyal i ens dirigim a la dreta, cap a l'Estartit. Més endavant enllacem amb una cruïlla de pista asfaltada, i seguim per la carretera que surt pel centre, en baixada, direcció ja a l'Estartit. Allà podem aprofitar per visitar el poble, banyar-nos o prendre un gelat entre altres coses.

Una bona idea és fer l'excursió amb dos cotxes i deixar-ne un a l'Escala i l'altre a l'Estartit per poder tornar després amb vehicle fins al punt de sortida.