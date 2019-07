Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Els Beatles agafen el protagonisme a l'Estartit amb el Beatles Weekend

Durant tot el dia

L'Estartit dedica tot el cap de setmana al famós quartet de Liverpool, aquest any amb la presència de «The Quarrymen», la banda anterior als Beatles creada per John Lennon i que va evolucionar a la famosa banda britànica. A part, també es podran veure exposicions, xerrades i o fer una visita a les Illes Medes a bord del Nautilus «Yellow Submarine» en el Magical Medes Tour».

Les Anxovetes al Claustre de Sant Domènec de Peralada

22.00 h

Dins el cicle de concerts del Claustre de Sant Domènec de Peralada, les Anxovetes presenten el seu espectacle ple d'emoció, cançons de taverna, havaneres, sardanes i altres temes propis, en les seves veus fresques i naturals.

Visita guiada a Cruïlles i Monells

12.00 h

Una visita guiada pel Baix Empordà Medieval, per a conèixer la seva història i les seves curiositats. A la visita es podrà visitar la Torre de l'Homenatge de l'antic castell de Cruïlles, el monestir de Sant Miquel de Cruïlles i les localitzacions de Monells on es va rodar la coneguda pel·lícula «Ocho apellidos catalanes».

La Grande Chapelle a l'església de Sant Pere de Ripoll

19.00 h

Dins del festival de Música Antiga del Pirineu (FëMAP), La Grande Chapelle porta una selecció de madrigals i villancicos del Parnàs Espanyol.

Festa Major de Calonge

Durant tot el dia

Calonge està de festa i per aquest motiu celebra un munt d'activitats per a tots els públics. El diumenge, la festa Holi i concert amb la Montgrins, i per tancar els dies de festa, el tradicional Castell de Focs al PAEC.

Festes del Carme a diverses poblacions marítimes

El 16 de juliol és santa Carme, patrona dels mariners, i per aquest motiu les poblacions amb tradició marinera celebren la festivitat fent ofrenes i sortides amb vaixell. Entre les poblacions que ho celebren es troben Empuriabrava, Llançà, Palamós o Sant Feliu de Guíxols.

Activitats infantils arreu de la província

Per als més menuts de casa, hi ha un munt d'activitats per tot Girona per a passar una bona estona. Dins de la Festa Major de Calonge, la festa Holi de diumenge i la trobada Gegantera de dissabte són dues activitats que els petits gaudiran al màxim. També estan de festa major a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, amb atraccions infantils, festa de l'escuma i actuacions infantils.