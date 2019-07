Nou Activitats per a fer amb nens aquest cap de setmana

Fira del Circ al Carrer a La Bisbal de l'Empordà

Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21, durant tot el dia

Els carrers de La Bisbal s'omplen d'espectacles de circ, acrobàcies i trucs per a tots els públics, tot i que de ben segur, els més menuts ho gaudiran al màxim. Durant tres dies, es podran veure des de perxes xineses, fins a clowns, trapezistes o malabaristes a llocs emblemàtics de la capital del Baix Empordà com el Terracotta Museu, les Escoles Velles o els Jardins de Torre Maria.

Reagge per xics a La Santa Market de Santa Cristina d'Aro

Diumenge 21, 22.00 h

Els diumenges, La Santa Market dedica les seves activitats als més petits de la casa: espectacles infantil i tot d'activitats perquè ells gaudeixin i en siguin els protagonistes. Per a iniciar aquests diumenges, La Santa ha pensat en Reagge per Xica. The Penguins va crear aquest projecte que apropa als més menuts, la música reagge. A partir de les cançons populars infantils com Joan Petit o La lluna, la pruna, versionades amb ritmes reaage i caribenys, els menuts s'apropen a la música i els pares, gaudeixen ballant amb ells.

Familiaria al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries

Dissabte 20, durant tot el dia

Una bona manera de passar el dissabte és fent activitats culturals en una de les ruïnes romanes més importants de Catalunya. El MAC d'Empúries celebra el dissabte una diada dedicada a les activitats familiars, amb tallers, visites guiades i teatralitzades, espectacles i contacontes entre moltes altres. Una manera diferent i especial de conèixer el jaciment i el museu, i sobretot, de submergir-se en la vida grega i romana.

Festa de l'escuma a la Plaça 1 d'octubre de Santa Cristina d'Aro

Divendres 19, 18.00 h

Una de les activitats estrella de les festes majors i de l'estiu són les festes de l'Escuma. Amb un canó que va escopint escuma de colors, els nens i nenes s'ho passen pipa ballant i jugant sota l'escuma. Per a l'estrena de la Festa Major, Santa Cristina d'Aro ha programat una d'aquestes festes, amb shambada inclosa.

Jocs gegants a la zona de la Pineda de Sant Gregori

Diumenge 21, 19.00 h

Què hi pot haver millor que passar una tarda de diumenge jugant a jocs de taula amb tota la família? Doncs que els jocs siguin a l'aire lliure i de mida gegant!! Un tauler d'oca on les fitxes son els nens, o un «Qui és qui?» de la mida d'una taula de menjador són algunes de les propostes que es podran trobar a Sant Gregori, en una activitat emmarcada dins de la Festa Major. En acabar, hi haurà Festa de l'Escuma davant la Piscina Municipal.

Espectacle Infantil «Amb P de Pallasso» a les Grades de Can Mario de Palafrugell

Dissabte 20, 19.00 h

Palafrugell també està de festa major, i les activitats per als més petits de casa no poden faltar. Dissabte a la tarda es podrà veure un espectacle on el pallasso Sabanni presenta els seus millors números. Un espectacle amb màgia, els clàssics dels pallassos de tota la vida però amb una nova mirada. En acabar, hi haurà una cercavila amb la xaranga Mendi Zarra d'Arróniz.

Tobogan aquàtic a l'Avinguda de Pau Casals de Lloret de Mar

Diumenge 21, 11.00 h

Qui necessita anar a un parc aquàtic quan et pots divertir igual al centre de Lloret? Un tobogan de més de 100 metres de llargada en un carrer de la ciutat selvatana és diversió assegurada per petits i no tan petits! És gratuït i s'hi pot pujar a partir dels 4 anys!!

El Pot Petit a la pista municipal de Quart

Dissabte 20, 19.30 h

Dins el Pot Petit hi viuen en Pau, la Jana i un grup de música que fa ballar i cantar als nens d'arreu de Catalunya. En plena gira de celebració dels seus 10 anys, dissabte fan parada a Quart en motiu de la Festa Major.

Fefe i Companya i l'Era de l'Obra de Navata

Diumenge 21, 11.00 h

Els nens i nenes ballen, canten i juguen amb els espectacles infantils, i Fefe i Companyia ja son uns veterans en aquesta matèria. Balls, jocs, contes, històries i moltes coses més son les que Fefe i Companyia porten a l'escenari per a què els menuts gaudeixin al màxim. Aquest diumenge animarà al públic de Navata per la Festa Major!!