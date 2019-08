Vuit idees per a sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Sortida Interpretativa al Parc Natural Ter-Freser

10.00 h

En aquesta sortida es pretén descobrir els rastres dels animals salvatges dins del parc Natural. Es tocaran petjades, nius, banyes, i s'explicarà com trobar-les, així com també es buscaran dins el parc. La sortida es farà des de la plaça Verda de Setcases.

La família del Super3 agafa avui el protagonisme a Cap Roig

21.00 h

Avui és el torn al festival de Cap Roig del públic infantil. A les 9 de la nit les músiques i les aventures del Super3 conqueriran l'escenari del festival. Nenúfar, Matoll, Àlex, Pau, Fluski, Dan, Pati Pla, Sr. Pla i Rick faran les delícies dels més petits en una nit que promet ser màgica per a molts d'ells.

Nit d'il·lusió a Santa Cristina d'Aro

22.30 h

Considerat l'únic festival internacional de màgia celebrat a la Costa Brava a l'estiu, i impulsat pel mag Xevi, Santa Cristina d'Aro acull la 20a edició de la Nit de la Il·lusió, que començarà a dos quarts d'onze de la nit a l'Espai Ridaura. El programa d'aquest any l'obrirà Arno, considerat el número de màgia amb ocells millor del món.

Lindy Hop a la plaça Jacint Verdaguer de La Bisbal d'Empordà

11.00 h

El ball Lindy Hop ha agafat molta volada aquests últims anys, amb la irrupció de grups de ball i aficionats, que organitzen trobades per a ballar i ballar. Els amants d'aquesta disciplina tenen una cita aquest dissabte, dins el marc de la festa major de la Bisbal.

Visita guiada em>Les nits de Bacus

20.00 h

Amb inici a l'exposició temporal dedicada al déu del vi, l'itinerari dramatitzat guiarà als curiosos pels indrets del jaciment d'Empúries que faran descobrir el culte a Bacus i les seves tradicions vinculades al vi, teatre i la disbauxa. Durant l'itinerari s'ofereix una copa de vi.

Concert d'homenatge a Monsterrat Caballé de Sondra Radvanovsky al Festival de Peralada

20.00 h

Montserrat Caballé va ser, el juliol del 1987, l'encarregada d'inaugurar el festival d'aquell any. També va ser, juntament amb Carme Mateu, una somiadora i creadora del Festival. La soprano Sondra Radvanovsky, farà un sentit homenatge a la diva catalana.

Visita Guiada Banyoles medieval: del carrer al campanar

18.00 h

Un itinerari per Banyoles per a saber com era i com es vivia a la ciutat medieval. Durant el recorregut, es buscaran les empremtes d'aquella època pels carrers, es pujarà al campanar i es podran gaudir d'unes vistes perfectes dels carrers de Banyoles.

Jornades Culturals i de Lleure a Vilajuïga

Durant tot el dia

Diverses entitats del municipi i l'Ajuntament han creat unes jornades culturals i de lleure, amb activitats per a totes les edats. Dissabte es podran tastar productes i vins empordanesos, i participar en la bicicletada nocturna. Diumenge, la quina a la fresca serà la protagonista de la jornada.