Maridatge de vi i música

Els bons amants del vi tenen una cita a partir d'avui i fins diumenge a Palafrugell amb motiu de la celebració de la Fira de vins i caves de Catalunya a la Costa Brava. I no només els amants del vi i el cava, sinó també a qui li agradi la música, ja que aquesta fira marida vi i música durant tres dies.

La fira tindrà lloc avui, demà i diumenge a la plaça de Can Mario, un dels espais més emblemàtics i d'una gran bellesa arquitectònica de Palafrugell. L'horari serà de 7 de la tarda fins a les 11 de la nit, i al llarg d'aquestes hores es podran degustar una àmplia varietat de vins i caves provinents de diferents cellers que aprofitaran aquesta cita per presentar les seves novetats. Es calcula que durant aquests tres dies se serviran prop de 15.000 degustacions de les diferents varietats que estaran presents.

La fira s'organitza des de l'any 1981 per part de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre amb l'objectiu de donar a «conèixer la riquesa vinícola de Catalunya amb la presència de totes les DO Catalanes, sobretot a aquelles persones de fora de Catalunya que estan de vacances a la Costa Brava aquests dies d'estiu», segons afirmen els seus promotors. A més, a banda de les degustacions de cava i vi, els visitants també trobaran diferents varietats de formatges artesans de diferents punts de Catalunya.

Un dels atractius de la mostra és sens dubte l'apartat musical i la música de jazz. Per aquest motiu, s'han programat una sèrie de concerts musicals que començaran avui, el primer dia, amb el concert de Toni Solà Quartet a les 9 de la nit. Demà, 31 d'agost, arriba el torn de Shu Shu, que actuarà al recinte de la fira també a partir de les 9 de la nit. L'última actuació prevista del programa musical és diumenge, també a les 9, amb el concert de Smith&Wesson.

A banda de la possibilitat de degustar tota aquesta oferta vitivinícola, els visitants a la fira podran disfrutar també d'un recorregut cultural i arquitectònic de primer nivell, i és que, cada dia, de 7 de la tarda a 11 de la nit, el Museu del Suro de Palafrugell farà una jornada de portes obertes. És una excel·lent oportunitat per conèixer per dins aquest important equipament cultural que ha sabut recuperar i mostrar tot el llegat del món del suro, tan vinculat a un municipi com Palafrugell.

Però aquesta no és l'única possibilitat. També es podrà visitar el dipòsit modernista de Can Mario i la Fundació Vila Casa-Museu Can Mario, que acull una destacada col·lecció d'art. Precisament, Can Mario és l'exemple de com s'ha conservat el llegat del suro, ja que antigament havia estat una fàbrica amb una gran solera. Des de fa uns anys és un important espai cultural i artístic on destaquen especialment la torre de l'Aigua modernista i el Museu de Suro de Palafrugell.