Dàmaris Gelabert: «Podem omplir places igual o més que els grups que actuen a la nit»

De 100.000 subscriptors a un milió en tan sols un parell de mesos. L'ascens meteòric del canal de YouTube de Dàmaris Gelabert és la mostra que la música infantil està consolidant un nou circuit de concerts familiars que fins ara no exhibien tant de múscul. Els promotors de festivals s'han adonat que grups com Dàmaris Gelabert, El Pot Petit, Xiula o Heavy per Xics poden «omplir places igual o més» que les bandes que actuen a la nit. Com el festival Acústica, on va actuar fa una setmana la musicoterapeuta, que confessa estar molt sorpresa per l'èxit que estan tenint a tot el món temes com Els mosquits o Els dies de la setmana. Nens de l'Índia, el Brasil o els Estats Units entonen les cançons en català de Gelabert i confirmen que la música «és universal».

Molta feina de «formigueta» ha hagut de fer Dàmaris Gelabert per arribar a tenir una agenda de concerts equiparable a la d'un cantant de «música per a adults». «Les famílies actuals són molt conscients de la importància de la música en la vida dels nens, però potser des de l'entorn educatiu encara tenim moltes mancances», assegura la cantant sobre els canvis d'hàbits de les famílies. Considera una victòria que puguin compartir cartell amb altres artistes, als escenaris grans i que se'ls tracti de la mateixa manera. Tot i això, econòmicament assegura que no estan al mateix nivell. «En canvi omplim sales com la resta, però hi ha llocs que encara no s'ho acaben de creure», diu la cantant.

La pedagoga ha «omplert un buit» que existia amb la música familiar. No volia fer dibuixos animats, sinó que els videoclips fossin més cinematogràfics, amb nens i nenes reals i que s'hi puguin identificar. «A mi em va costar molt trobar el camí per fer actuacions en directe. No trobava un circuit per posar la meva música. No volia fer animació infantil i no quadrava amb res del que jo volia. Ara, per sort, s'ha creat aquest circuit perquè hi havia la demanda», celebra Gelabert.

La cantant també es mostra feliç en veure que pares i fills entonen de memòria totes les cançons. «Els nens moltes vegades quan em veuen es queden molt parats. Em veuen a través dels videoclips, i llavors els costa tenir clar que soc una persona real. Em toquen els rínxols per assegurar-se'n», explica.



Èxit a les xarxes socials

Després de molts anys formant mestres sobre la importància de la música en l'entorn educatiu, les xarxes socials i en especial YouTube li han donat l'impuls definitiu per fer de les seves cançons un fenomen. El passat mes de març, la coneguda plataforma de vídeos va concedir-li el Botó de Plata per haver arribat als 100.000 subscriptors. Els algoritmes de YouTube han fet que al mes de juliol els seus seguidors es multipliquessin per deu i recentment li ha arribat el Botó d'Or per haver superat el milió de subscriptors. Ara ja arriba gairebé al milió i mig, i és, sense dubte, el canal de YouTube en català més escoltat al món. «S'ha internacionalitzat. És un fenomen molt estrany que realment és difícil d'entendre. De sobte els nens de tot el món miren els vídeos i els agraden», assegura.

Al seu parer, aquestes xifres són «increïbles» per tal de fer conèixer la llengua catalana a tot el món. «Els nens petits visualitzen molt els videoclips. Allò important en realitat és la música. Si la música i la imatge del vídeo els connecta, ja està», diu Gelabert, que comparteix a la xarxa Instagram vídeos de nens de tot el món entonant les seves cançons.

I mentre el tema Milionària de la també catalana Rosalía compta ja amb 19 milions de reproduccions i Els Mosquits de Dàmaris Gelabert n'acumula 192, «encara falten uns quants anys perquè tothom sigui conscient que la música infantil i familiar arrossega moltíssima gent».