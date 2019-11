Miratges plàstics

Pocs artistes com Perevalsky aconsegueixen subministrar un cos tan sòlid als espectres que ell visualitza en forma de ciutats impossibles o de construccions que desafien la intempèrie i el pas del temps: es tracta d'un cos plàstic on les capes de pintura s'acumulen com els registres epidèrmics d'un món crepuscular (o directament nocturn) on la certesa de la matèria pictòrica, insistim, contrasta amb la naturalesa espectral dels miratges que l'artista persegueix. L'exposició, titulada Deconstrucció, aprofundeix en els grans temes d'aquest artista que no es cansa de vindicar la vigència de la pintura.

Kim Perevalsky

Galeria Dual, Girona. Gran Via Jaume I, 67

Fins l'11 de gener. De dimecres a dissabte, d'11 a 13.30 h i de 17 a 20 h.