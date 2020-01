La taula més ben parada

Posar en valor la ceràmica de la Bisbal i, a la vegada, la gastronomia de l'Empordanet. Aquest és l'objectiu de la mostra que porta per nom Parant Taula i que es pot visitar fins al proper 26 de gener a les sales del Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà. Ceramistes i cuiners han sumat esforços per crear una vintena de vaixelles espectaculars i úniques. Què millor que presentar un bon plat en la millor ceràmica que es pot trobar. El resultat és únic i irrepetible. Cada peça és diferent i s'ajusta a la feina que han fet tant els ceramistes com els cuiners.

Són 20 vaixelles de 20 ceramistes diferents per a 20 cuiners i cuineres que han fet 20 propostes culinàries. Els productes locals i de proximitat s'han transformat en plats que es serveixen damunt de peces ceràmiques absolutament artesanals. Segons els organitzadors, en l'exposició es reuneixen en un únic espai «dues de les tradicions més emblemàtiques de l'Empordanet: una gastronomia nostrada i de qualitat creada amb els excel·lents productes del territori i un ofici tradicional i emblemàtic com el del ceramista, en constant renovació».

L'exposició Parant Taula va ser en el seu moment una iniciativa de l'Ajuntament de la Bisbal que volia promocionar la indústria local. En aquesta ocasió, però, s'ha fusionat la ceràmica amb la cuina amb la participació de La Cuina de l'Empordanet. El projecte ha quallat de manera perfecta i, segons asseguren els seus promotors, «la incorporació de La Cuina de l'Empordanet al projecte permet donar a conèixer la qualitat de la cuina i dels productes del territori, i al mateix temps servirà per mostrar un ofici tradicional i emblemàtic com el de ceramista». Cada ceramista es va associar amb un cuiner o cuinera per adequar el plat a la proposta culinària. Els organitzadors recorden com s'ha arribat fins aquí. «Una de les activitats celebrades durant el Tastaolletes de l'any 2014 va ser l'exposició col·lectiva de vaixelles de la marca de qualitat Ceràmica de la Bisbal. Amb el pas dels anys, i gràcies a la sintonia entre l'Ajuntament i l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, aquella exposició es va convertir en un dels grans atractius de la mostra. Quatre anys més tard, el Terracotta Museu es va sumar a la iniciativa i va ser aleshores quan es va anomenar Parant taula». Per deixar-ne testimoni, totes les vaixelles i els plats que s'han creat per a aquesta ocasió es recolliran en un llibre que formarà part de la col·lecció «Catàleg del Terracotta Museu».