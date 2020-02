Vuit propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

La gran festa internacional del Circ a la carpa del Camp de Mart de la Devesa de Girona

Diferents hores

La gran carpa situada al Camp de Mart de la Devesa de Girona acull, fins al pròxim dimarts dia 18 de febrer, la 9a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or. L'esdeveniment commemora en aquesta edició els 50 anys de l'arribada de les companyies circenses de Rússia a Catalunya. Per aquest motiu, la programació inclou fins a deu companyies russes. Dels 24 espectacles que es podran veure destaca Vladimir Ivanov, que farà un número basat en equilibri sobre cilindres enfilat en un trapezi. En l'apartat més còmic, destaca també la participació d'Oksana Awkward, reconeguda com una de les pallasses amb més talent del moment. Pots consultar els horaris i tota la informació sobre el Festival Internacional del circ aquí.

Riudellots es converteix en la capital del Porc amb el «Fiporc»

Durant tot el dia

Aquest cap de setmana arriba una nova edició de Fiporc, la fira dedicada exclusivament al món del porc. Riudellots de la Selva ha aconseguit que aquesta fira sigui un dels principals eixos econòmics i un símbol identitari, segons reconeixen els promotors en la seva web. Aquesta setena edició continua amb l'esperit del primer any i sense perdre de vista que el principal protagonista és el porc i tots els productes derivats del procés de la matança i els embotits. Un dels principals atractius és la zona gastronòmica, un espai on es podran degustar i també comprar tota classe de productes derivats del porc. La zona està perfectament equipada amb taules i cadires per donar més confort als comensals i visitants.

Les comarques gironines donen la benvinguda al Carnaval

Durant tot el dia

L'època de disbauxa i alegria ja ha arribat, i la majoria de pobles es preparen per donar la benvinguda al carnaval i als reis carnestoltes. Municipis com Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Calonge enceten aquest cap de setmana la programació de carnaval amb els tradicionals sopars de colles i la presentació dels reis carnestoltes. Banyoles s'avança a la celebració del carnaval i aquest dissabte celebra la rua i el ball de disfresses. Consulta tots els actes que s'han preparat aquest carnaval a les comarques gironines al nostre especial de carnaval.

La garrotxa es posa a ballar al «Dansem Garrotxa» al Teatre Principal d'Olot

Diumenge 16, 17 h

Arriba la cita anual de totes les escoles i col·lesctius de dansa de la Garrotxa, que tot ballant, mostren la seva solidaritat amb Caritas. Els beneficis de l'espectacle aniran en benefici de l'entitat que organitza aquest espectacle.

Anna Moliner i David Bagés protagonitzen «Rita» al Teatre de Salt

Diumenge 16, 18 h

A les 6 de la tarda al Teatre de Salt, representació de «Rita», amb Anna Moliner i David Bagés. Marta Buchaca, autora i directora d'èxits com Litus, presenta aquesta obra guardonada amb el Premi Frederic Roda 2019 sobre una de les situacions més difícils a què es pot enfrontar algú: haver de decidir per la mort d'algú estimat.

Deixa't guiar pels Aiguamolls de l'Empordà

Diumenge 16, 11 h

Cada diumenge, si el temps no ho espatlla, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà organitza una sortida guiada per conèixer de prop la fauna i flora d'aquesta zona de la comarca. El lloc de trobada és el Centre d'Informació del Cortalet.

Michaël Attias Trio a l'Orfeó Popular Olotí

Diumenge 16, 18.30 h

Michaël Attias s'inicia al jazz gràcies a la influència d'Ornette Coleman i ens presenta la seva visió del jazz avantguardista i contemporània. Un concert de jazz empoderat, on el rigor compositiu es compagina amb la llibertat formal. Actuarà acompanyat de Ramon Prats a la bateria i de Javier Moreno al contrabaix.

Teatre «Que sigui l'últim cop» a la Sala del Centre Recreatiu de Cassà de la Selva

Diumenge 16, 18 h

La Cia. Cràdula Teatre presenta aquest diumenge l'espectacle teatral Que sigui l'últim cop, una proposta basada en la dura història de la jove activista paquistaní Malala Yousafzai, que va desafiar la rígida llei islàmica del seu país per defensar el dret dels nens i nenes a l'educació. Malala va rebre el Nobel de la Pau 2014.

IV descens dels canals d'Empuriabrava

Diumenge 16, 9.30 h

Aquest diumenge torna la quarta edició del descens dels Canals d'Empuriabrava, la regata Llaüt Mediterrani 2020. Amb inici al llac de sant Maurici i arribada al Pont Poblat Típic, anar a veure la regata és una manera plàcida de passar el matí de diumenge.