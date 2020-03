Sis propostes culturals per gaudir des de casa aquest dissabte

Museus Quiz. Diversos museus catalans llancen la iniciativa #MuseumQuizACasa, una edició conjunta especial del concurs Museum Quiz amb l'objectiu de proporcionar una alternativa cultural i de lleure mentre duri el confinament. El concurs, que estarà obert cada dissabte entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit, és accessible a través de l'adreça web www.museumquizacasa.org Es tracta d'una iniciativa del Museu Marítim i del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que compta amb la participació de diversos equipaments catalans, entre els quals el Museu de la Terrissa de Quart i el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.

Una tarda amb Miguel Noguera. L'editorial Blackie Books organitza aquest dissabte, a partir de les 18.30 h, una trobada virtual amb el còmic i escriptor canari Miguel Noguera, autor de llibres com Ultraviolencia, així com de l'espectacle Ultrashow, que el passat mes de gener es va poder veure a Girona dins la programació del festival NEU! La proposta "Videollamada 3G. Estar disperso ahora" es podrà seguir a través del perfil d'Instagram del segell editorial barceloní.

L'òpera Turandot. El Teatro Real de Madrid estrena aquest dissabte a la seva plataforma digital My Opera Player la icònica Turandot. Es tracta de la sorprenent proposta que Bob Wilson va fer per al coliseu madrileny, i que es va estrenar en el seu escenari el desembre de 2018. Una gran producció que es podrà veure des del sofà de casa. Per gaudir d'aquest espectacle, gratuït i disponible per a temps limitat, només cal accedir a la plataforma i introduir el codi "OperaEnCasa"

Menú musical. La fàbrica de cervesa C-13, de la Pobla de Segur, proposa per aquest dissabte un nou i exquisit menú musical a través de les xarxes. Amb lema #joemquedoacasa s'emetrà a través del seu canal de Youtube música de deu artistes que han passat per la seva sala. A partir de les 20 h es podran veure els concerts de Delafé, La Terrasseta de Preixens, Strombers, A Contrablues, Pirat's Sound Sistema, Maruja Limón, Sr. Oca, A Sound of Thunder, The Targarians i Portobello. Alguns dels artistes interactuaran durant l'emissió amb els seus seguidors.

La cuina de Love of Lesbian. La banda de pop rock alternatiu barcelonina està sent un dels més actius aquests dies a les xarxes socials, amb diverses propostes culturals. Aquest dissabte el protagonisme serà pel bateria del grup, Oriol Bonet, qui mostrarà des de la seva cuina com fer dos plats. #RecetasUriginales es podrà seguir a partir de les 19 h en directe a través del perfil d'Instagram de la formació. Una amanida (apta per a celíacs i adaptable per vegetarians) i un Steak Tartar, són les dues propostes per aquesta sessió gastronòmica.

Futbol i música. Els aficionats al futbol estan convocats aquest dissabte, a les 18 h, a LaLigaSantander Fest, un festival benèfic en streaming que reunirà futbolistes representants de tots els clubs de la primera divisió i a una vintena de músics com Alejandro Sanz, David Bisbal, Aitana o Antonio Orozco. Es podrà veure de forma gratuïta a través de tots els canals de Laliga i de la plataforma LaLigaSportsTV, així com pel canal Movistar Laliga i Gol.