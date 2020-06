Cinc sortides post-confinament al Camp de Tarragona

Arribar a la fase 2 significa retrobar-se amb la natura. Després d'aquest temps de reclusió, la natura i totes les activitats que podem fer a l'aire lliure se'ns presenten més atractives que mai. Ermites, la ruta del Cister, els camins de ronda i el comerç de proximitat són algunes de les activitats que ens ajudaran a reconnectar-nos amb l'entorn. Et presentem cinc opcions perfectes!

1. Llocs sagrats on accedir-hi caminant

L'ermita de Sant Ramon, un cub quadrat de parets blanques, destaca sobre la rojor de la roca i el blau del cel, i encara avui serveix per a orientar els mariners i fer-los arribar a bon port. Una bona opció és fer-ne una excursió des del poble de Vilanova d'Escornalbou. Quan arribem als seus peus, podem continuar recte pel planer camí dels carlins fins a l'ermita de la Mare de Déu de la Roca. Els més avesats a caminar i sense por a les alçades tenen l'opció d'enfilar-se a la dreta per un corriol, que després de passar per uns ressalts de roca equipats amb cables, els permetrà arribar al capdamunt de la Muntanya de l'Areny.

2. Poblets menuts per quedar-t'hi a viure

La Conca de Barberà és una comarca òptima per visitar en aquesta època de l'any. La població de Pontils és de visita obligada. És famosa per tenir dins del seu terme el santuari de Sant Magí de la Brufaganya, situat en un vessant del Puig de Creus. Segons explica la tradició, al segle III va fer penitència durant 30 anys Sant Magi, màrtir de la ciutat de Tarragona, que va fer brollar de la muntanya una font d'aigües considerades miraculoses. Està situat a la confluència que forma el riu Gaià amb les rieres de Biure i de Sant Magí, exactament a peu del turó del Castellot de 654 m d'altitud. Poblets menuts on voldràs quedar-t'hi a viure i on podràs comprar en el comerç de proximitat.

3. La Ruta del Cister

La Ruta del Cister és una expressió que identifica un territori concret format per les comarques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell i els seus 65 municipis. La millor manera de fer una ruta pels monestirs cisterencs de Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges. Els tres monestirs són l'esquer de La Ruta del Cister però l'anomenada Ruta del Cister va més enllà dels monestirs, de la seva monumentalitat i sobrietat, ja que descobreix unes comarques amb tradicions pròpies, una riquesa de paisatges... Un territori ric en cultura, patrimoni, natura, vins i caves, festes i tradicions, artesania...

4. L'Ermita de Sant Antoni a Porrera

Enguany la primavera ha arribat més verda que mai i això es pot comprovar a les comarques més rurals del Camp. Porrera, enmig del Priorat, ens permet fer una passejada fins l'ermita de Sant Antoni, catalogada a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. També pots optar per passar una nit fora de casa i dormir a la majestuosa casa de Cal Porrerà. Situada al costat de la plaça de Missa de Porrera, Cal Porrerà evoca la grandesa del 1803, data en què es va fer l'última intervenció, com es pot veure a la dovella de pedra que presideix la porta principal. Als baixos es conserva el celler original de voltes de palmera, on es fan tastos de vins prioratins, guiats per un enòleg. Una manera deluxe de conèixer la comarca!

5. Els camins de ronda

La Costa Daurada té platges i racons a la vora del mar que han fugit dels excessos arquitectònics i turístics. Quilòmetres dels antics camins de ronda que travessen boscos a la vora del mar i indrets solitaris que us ajudarem a descobrir. Un dels plans més romàntics per gaudir en parella és passar una vetllada a la vora del mar, sobretot si som capaços de trobar un paratge natural allunyat de construccions mastodòntiques on regni la tranquil·litat fins i tot durant els mesos d'estiu. Uns requisits que compleix a la perfecció la platja del Torn, una de les platges naturistes amb més extensió i bellesa de la Mediterrània. Situada a l'espai natural de Rojales, al terme municipal de l'Hospitalet de l'Infant, el Torn té 2 quilòmetres de petites extensi