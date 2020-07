Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Calonge celebra la Festa Major d'estiu en format reduït

Divendres 10, dissabte 11 i diumenge 12, durant tot el dia

La pandèmia del Coronavirus ha fet saltar per l'aire les festes majors tal com les coneixíem fins ara. Calonge no ha volgut quedar-se sense i ha programat un seguit d'activitats adaptades a les normes de distanciament social i aforament actuals. El pregó de divendres anirà a càrrec dels locals Orquestra Di-Versiones, que aprofitaran per presentar el Diverllibre del periodista del Diari de Girona Jordi Roura. Dissabte hi haurà una nit musical amb Litus al cub i Ja Veus! I diumenge serà el torn de l'Orquestra Montgrins.

SUP Week a Empuriabrava

Divendres 10, dissabte 11 i diumenge 12, durant tot el dia

Els amants del Paddle surf tenen una cita aquest cap de setmana a Empuriabrava, oberta també als que no coneixen aquesta pràctica i vulguin tenir el primer contacte. A part de Paddle Surf, durant tot el cap de setmana es podrà practicar ioga, pilates, rem, ioguilates, competicions amateurs i professionals i moltes activitats més!

Última nit de Germà Negre a l'hostal Càntut de Cornellà del Terri

Divendres 10, 20.30 h

El festival de cançons tradicionals Càntut no esperarà fins al mes de novembre per tornar. Els organitzadors tenen la intenció de tornar a Cassà aquesta tardor, però mentrestant oferiran durant el mes de juliol sopars al restaurant Can Selvatà, a Cornellà del Terri, on el públic podrà cantar amb els artistes, que incorporaran música tradicional al seu repertori. Els banyolins Germà Negre, que fa vuit anys que donen nova vida a la cançó popular, són els encarregats d'encetar la primera edició d'aquests sopars. Hi presentaran el seu darrer EP, Kumbaià, que mostra el vessant compositiu del grup, amb tres temes propis i una versió.

Cris Juanico inaugura la 20 a edició dels Vespres Musicals de Vilafant

Divendres 10, 21.30 h

El cantant menorquí presenta les cançons del seu nou disc Viu amb l'espectacle Sapolis, on també repassarà cançons de la seva etapa amb Ja t'ho diré. Els Vespres Musicals de Vilafant omplen Palol Sabaldòria de música durant el mes de juliol.

Miquel Abras presenta el nou espectacle Gira-sols a La Mirona de Salt

Divendres 10, 22 h

El músic de La Bisbal presenta el seu nou espectacle Gira-sols inspirat en un dels seus grans èxits Gira-sols mirant la Lluna, un format acústic, més íntim, on Abras es troba sol a l'escenari acompanyat tan sols de la seva guitarra. Abans, actuaran Sound On, 5 músics gironins d'entre 13 i 14 anys que versionaran des de Radiohead fins a Dua Lipa.

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic a L'Arbreda de Palamós

Divendres 10, 22 h

El fundador de Dusminguet i ànima de la Troba Kung-Fu, Joan Garriga actua aquest divendres a l'Arbreda de Palamós dins el marc del Festival Rum(A) del municipi baix empordanès. Garriga és un pioner en la fusió: és l'inventor de la Rúmbia, barreja de rumba i cúmbia.

Descobrir Llívia amb la ruta Les 5 icones de Llívia

Dissabte 11, 10 h

La ruta fa un passeig per les 5 icones del municipi de la Cerdanya: el fòrum romà, el castell, l'enclavament, l'església de Nostra Senyora dels Àngels i el museu i la farmàcia Esteva. La ruta té una durada de dues hores i el punt de trobada és el Museu De Llívia.

Visita en 3D a la vil·la romana de Vilauba, a Banyoles

Dissabte 11, 18 h

L'activitat permet als curiosos endinsar-se a la vil·la romana de Vilauba en 3D, una recreació virtual de com es configuraven les cases, el sistema de vida l'organització dels ciutadans a l'època romana. La visita té una durada de 90 minuts.

No cal anar a l'Havana a la Sala La Planeta de Girona

Dissabte 11, 20.30 h; diumenge 12, 18 h

El text d'Artigau, dirigit per Joan Maria Segura i Miquel Malirach, Josep Sobrevals i Cristina Arenas, ret homenatge a les havaneres i les cançons heretades dels nostres avis. L'espectacle es va estrenar en l'edició 2019 del Festival Grec de Barcelona.

Mos Azimans al festival Notes al Parc de Girona

Dissabte 11, 21 h

El festival Notes al Parc torna a portar la música en directe a La Devesa, més concretament a la plaça de les Botxes. Enguany se celebra en versió ampliada durant els mesos de juliol i agost. A la nit de dissabte hi actuarà Mos Azimans, un quartet de música antiga que recupera les cançons de Bernart de Ventadom, trobador occità del segle XII.

Blaumut a l'Auditori de Girona dins el festival Strenes

Dissabte 11, 21 h

Els Blaumut van publicar 0001 el mes de febrer i, com tants altres artistes, van veure com els seus plans de gira se n'anaven en orris quan el mes de març va decretar-se l'estat d'alarma. La música, però, sembla que reviu i, des de fa setmanes, els concerts han tornat al ritme de la «nova normalitat»: menys aforament, distància entre membres del públic i versions més pausades de les cançons. És el cas del festival Strenes de Girona, on Blaumut tindrà parada doble, aquest dissabte i el dijous 16 de juliol.

Red Hot Chili Covers a La Mirona de Salt

Dissabte 11, 22 h

Versions dels millors temes de la banda californiana Red Hot Chili Peppers aquest dissabte a la Mirona de Salt amb la banda Red Hot Chili Covers. Els membres dels grups de versions tenen una llarga trajectòria en altres grups i artistes com Sapo, Paul Fuster, Merkado Negro o Ivette Nadal.

Nit d'Havaneres a Platja d'Aro des de casa

Dissabte 11, 22 h

La pandèmia no ha permès realitzar la 38a edició de la Nit d'Havaneres i Cançó de Taverna a Platja d'Aro, però els amants d'aquest gènere no es quedaran sense la seva cantada. A través de la Xarxa de TV Locals, al Youtube de l'Ajuntament de Platja d'Aro o a TV Costa Brava, es podrà veure un resum de les millors interpretacions dels darrers anys amb Port Bo, Bergantí, Susanna del Saz, Els Cremats, Son de l'Havana i Les Anxovetes.

Conferència María, de García a Malibrán de Roger Alier a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro

Diumenge 12, 18 h

El festival de música Concerts d'Aro, de Santa Cristina d'Aro, celebrarà la seva edició anual però adaptant-se a les condicions sanitàries. El cicle de concerts deixarà de celebrar-se a l'església, on no es pot garantir la distància suficient, i passarà a fer-se a l'Espai Ridaura, mentre que els concerts més multitudinaris es faran al pati de l'escola Pedralta. S'inaugurarà el pròxim diumenge 12 a les sis de la tarda amb la conferència del crític i historiador musical Roger Alier.

Marina Vinent Quartet al Cicle de Joves Intèrprets Estiu & Jazz

Diumenge 12, 19 h

El Cicle de Joves Intèrprets Estiu & Jazz porta cada diumenge talent del panorama jazzístic de Catalunya a diferents espais de Girona. Aquest diumenge és el torn de Marina Vinent Quartet a la Casa de Cultura de Girona.

Visita teatralitzada Peralada: Cendres, cèntims i celebracions

Diumenge 12, 20 h

Amb l'arribada de Felip l'Ardit i la defensa de Pere III el Gran el 1825, Peralada va ser cremada. En aquesta visita, Ramon Muntaner explica com certs personatges i ell ho van viure. La seva reconstrucció va portar a la Peralada actual. El punt de trobada de la visita és a l'Oficina de Turisme de Peralada.

Mala Rodríguez a l'Auditori de Girona

Diumenge 12, 21 h

Pioneres del hip-hop espanyol, Mala Rodríguez presenta a l'Auditori, dins el festival Strenes, el seu nou treball MALA, un dels més esperats aquesta temporada. La Mala ha estat reconeguda diverses vegades amb discs d'or, MTV Latino Amèrica i dos Latin Grammys entre altres premis. Va ser la primera artista de Hip-Hop en rebre el Premi Nacional de Músicas Actuales, l'any passat.