L'art també en temps del virus

Tornen les activitats al Museu d'Art de Girona. Un cop superat el confinament i les diferents fases el Museu torna a obrir les portes amb un programa d'activitats plenament estiuenques que inclou les visites guiades i visites familiars teatralitzades, visita a l'exposició temporal, visites per descobrir els tresors amagats o la seva col·lecció permanent. Hi ha diferents opcions i totes amb les garanties sanitàries. Tornar a trepitjar els museus és una de les millors opcions que podem disfrutar a l'estiu. L'art no tanca per vacances i aquest any més que mai podem incloure el Museu d'Art en la nostra agenda d'activitats familiars.

El Museu d'Art ha programat pel 29 de juliol la visita comentada a l'exposició «Falsos verdaders. L'art de l'engany». Serà a les 7 de la tarda i es recomana comprar l'entrada prèviament. Aquesta exposició s'ha prorrogat fins al proper 13 de setembre. És una mostra ben curiosa amb un rerefons que se'ns explica des del Museu d'Art. «L'any 2016 el Museu d'Art de Girona va viure un episodi traumàtic. Aquell any van sortir a subhasta sis taules renaixentistes atribuïdes al pintor gironí Pere Mates, i dues d'elles eren idèntiques a unes altres que feia sis anys, el 2010, el museu havia comprat. Un exhaustiu procés d'estudi i anàlisi de totes elles va revelar, finalment, que les obres inicials eren falses».

Aquest fet va donar pas a l'organització d'una exposició que és un recull de l'art de l'engany. «Falsos Verdaders s'endinsa en la part més fosca i bruta del mercat de l'art. Una proposta oportuna i arriscada en un temps en què la mentida ens amenaça camuflada de postveritat, i on la simulació i la falsedat busquen mil estratègies per fer-se creïbles», s'assegura en la seva presentació.

Una altres de les activitat que té més èxit són les visites familiars teatralitzades. Aquest estiu s'han programat per al 12 de juliol (a les 11.30 h); el 14 de juliol (a les 18.00 h); el 26 de juliol (a les 11.30 h) i 28 de juliol (a les 18.00 h). Des del museu ens proposen d'una manera molt didàctica i divertida descobrir els tresors que s'amaguen en les diferents sales.

Per al 15 de juliol s'ha programat a les 7 de la tarda la visita comentada a l'exposició «Modest Urgell, més enllà de l'horitzó». Aquesta mostra també s'ha prorrogat. En aquest cas fins al 27 de setembre.

El Museu d'Art de Girona, ubicat a l'antic Palau Episcopal, reuneix una important col·lecció d'obres de mestres de l'art català. Les seves obres van des del romànic fins a inicis del segle XX. Per aquest motiu, conèixer a fons la seva col·lecció permanent és una altra de les propostes interessants per aquests mesos d'estiu. En aquest cas la visita comentada serà el dissabte 18 de juliol (a les 11.30 h); el 22 de juliol (a les 19.00 h) i l'1 d'agost (a les 11.30 h).

Totes les visites es fan amb grups reduïts i és imprescindible la reserva prèvia. En aquest sentit des del museu s'informa que l'aforament màxim de les activitats serà de 15 persones i l'ús de la mascareta és obligatori durant tota l'activitat. També es recomana a tots els visitants rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de la visita. Al llarg del recorregut els visitants trobaran diversos punts per fer-ho. Les visites es duran a terme amb micro per tal de facilitar la correcta audició de les explicacions del guia, que també durà mascareta, segons detallen des del museu gironí.