La sèrie alemanya més internacional de Netflix ha jugat, al llarg de les seves tres temporades, a subvertir el motllo de la producció juvenil a l'ús. Els seus protagonistes podrien aparèixer a Riverdale, però la trama que els condueix per diferents èpoques és molt més pertorbadora del que aparentava. Dark no ha estat rodona, però no hi ha dubte que un dels seus principals mèrits ha estat mantenir un to entre críptic i desolador durant tot el seu recorregut, allunyant-se, per exemple, de qualsevol clixé romàntic.