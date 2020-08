El joc de l'apocalipsi

Ja fa uns anys que Shaun of the dead d'Edgar Wright va demostrar que es podia fer comèdia de terror sense haver de renunciar a l'esperit crític d'ambdós gèneres. És a dir, que pot riure, i molt, amb els clixés del cinema de zombis, però això no està renyit amb ser escrupolós a l'hora de retratar un apocalipsi carregat de simbolismes. Aquest és el motiu pel qual paga la pena veure Little monsters, una producció australiana que també juga amb una situació molt prototípica del cinema apocalíptic (grup de personatges que no pot sortir d'un recinte per l'assetjament dels morts vivents) i li treu punta gràcies a un impagable sentit de l'humor. El protagonista és un músic en hores baixes que, disposat a declarar-se a la noia que estima, es presenta per sorpresa a veure-la a la feina. El problema és que ella és professora de primària i es troba en plena excursió amb els seus alumnes en una granja. Però la visita del seu pretendent és el menor dels seus problemes: resulta que durant la visita esclata una pandèmia zombi i estan envoltats d'infectats. Els protagonistes, conscients que han de mantenir la calma davant dels alumnes, els convencen que tot plegat forma part d'un joc i no hi ha cap mena de perill.

Plena de picades d'ullet al cinema popular i escenes absolutament hilarants al voltant d'alguns convencionalismes del gènere, Little monsters t'acaba guanyant pels seus personatges, que es fan entranyables fins al punt d'emocionar-te en un segment final particularment inspirat. El seu mèrit radica en la falta de pretensions (està rodada amb un sentit de la diversió realment contagiós) i la gran feina d'intèrprets com Lupita Nyong'o, Alexander England o Josh Gad. El seu guionista i director, Abe Forsythe, es farà càrrec ara del retorn de RoboCop als cinemes.