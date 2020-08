Un país de monstres

Si algú ha treballat incansablement per aconseguir que el fantàstic i el terror gaudeixin del prestigi que tenen ara, aquests són J.J. Abrams i Jordan Peele. El primer, creant pràcticament el motllo de la narrativa serial moderna, i després erigit en cineasta reinventor de les sagues i els estils clàssics; el segon, com a gran renovador del subtext polític del cinema de terror, i també com a productor de noves maneres d'aproximar-se als gèneres. Cap dels dos és una ciència exacta, però això no treu la unió de les seves forces sigui un dels grans al·licients d'aquest estrany estiu. Territorio Lovecraft porta els seus objectius impresos al títol: és un thriller amb ocasionals incursions al terror que reivindica l'imaginari de l'autor que ha marcat la nostra percepció del concepte de monstre. La sèrie, de deu episodis de gairebé una hora de durada, s'estrena dilluns que ve a HBO.

Territorio Lovecraft té un punt de partida que, per itinerari emocional, recorda en alguns aspectes una de les obres cabdals de l'escriptor, A les muntanyes de la follia. El protagonista, Atticus Freeman, inicia un incert viatge al cor de l'Amèrica rural acompanyat del seu oncle i la seva millor amiga. El motiu? Trobar el seu pare, desaparegut en estranyes circumstàncies. El viatge es converteix ràpidament en una incursió a l'Amèrica més racista i violenta, però no triguen a descobrir que aquests no són els monstres que més els han de preocupar. Sobretot quan s'adonen que la desaparició del pare està estretament vinculada amb aquest univers tan esfereïdor. Malgrat que Lovecraft no ha estat mai per a tots els paladars i sovint refia algunes solucions narratives que només captaran els molt fans de la cosa, la sèrie obra el miracle de la transversalitat gràcies a una excel·lent història de girs molt ben dosificats i uns personatges ben matisats. Dit d'una altra manera, Territorio Lovecraft aconsegueix enganxar ràpid, creant en tot moment la sensació d'estar davant d'un misteri tan suggestiu (i a estones pertorbador) com ho podia ser el de Lost o el de la primera temporada de True Detective.

El repartiment de la sèrie, esplèndid, està format per Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams, Elizabeth Debicki, Aunjanue Ellis i Abbey Lee.