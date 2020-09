Missió a Mart

La maquinària de Netflix sembla no tenir aturador i és per això que un bon dia entres a l'apartat de «novetats» i descobreixes que aviat s'hi estrena una sèrie protagonitzada per una gran estrella però de la qual mai havies sentit a parlar. És el que va passar amb Away, que va aparèixer a l'apartat de futures estrenes fa unes poques setmanes i va arribar divendres passat a la plataforma sense fer cap mena de soroll. Segurament deu ser perquè ni tan sols els seus artífexs tenen fe en el seu recorregut (s'ha de dir que fer-la debutar el dia de retorn de The Boys a Amazon no era la millor de les idees), però sorprèn tanta discreció tenint al capdavant del repartiment una actriu guanyadora de dos Oscars, Hillary Swank. Per ser honestos d'entrada, ella és el l'únic al·licient per veure aquest drama que, si bé no és un desastre absolut i fins i tot conté algun segment aconseguit, s'oblida als cinc minuts de veure'l.

Swank encarna Emma Green, escollida com a capitana del primer viatge tripulat a Mart. Porta tota la vida entrenant-se per aquesta fita i la història precisament comença quan la missió espacial, vista com una oportunitat per unir sensibilitats d'arreu de la Terra, es presenta als mitjans de comunicació. Però un cop Emma i el seu equip arriben a la lluna, des d'on es fa l'enlairament per assegurar l'arribada a Mart, la capitana rep una terrible notícia: el seu marit, un astronauta retirat, ha patit una embòlia davant la seva filla adolescent, i si bé el pronòstic és optimista Emma comença a tenir dubtes sobre les seves prioritats. La sèrie alterna el retrat íntim de la protagonista, abocada a haver d'estar tres anys sense veure la seva família, i la descripció de l'agitat viatge espacial, sobretot perquè una part de la tripulació creu que Emma té massa problemes personals com per liderar la missió. El problema? Que la sèrie no acaba de funcionar en cap dels seus fronts i, a més, s'allarga massa. No és especialment dolenta (Netflix n'ha fet de molt pitjors) ni ofensiva (no s'amaga del que és: un «Estrenos TV» de deu episodis), però fa una mica de llàstima veure una actriu del talent de Swank en una nimietat d'aquestes característiques. Al seu costat destaquen Josh Charles, Ato Essandoh, Talitha Bateman, Mark Ivanir, Ray Panthaki, Vivian Wu, Monique Gabriela Curnen, Gabrielle Rose.