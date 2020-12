L’empordanesa Joina publicarà «Òrbita 9.18» el mes de febrer

L´empordanesa Joina publicarà el 2021 el seu segon treball d´estudi, Òrbita 9.18, un àlbum que gira al voltant de trobar «la pròpia casa». De moment, la cantant i pianista empordanesa ha presentat «Chapter II», el primer avançament del disc. A Òrbita 9.18 , produït per Kquimi Saigi i Arnau Figueres, Joina canta en català i anglès a ritme de rap i R&B. Després del celebrat i reivindicatiu Companyes, el to del nou treball és molt més introspectiu.

Les diverses cançons de l´àlbum estan agrupades en tres episodis, cadascun dels quals parla d´un concepte diferent.

El el pirmer (nonhome) parla del buit de no trobar la casa, el lloc de refugi, i viu dins l´escenari del present; el segon capítol (pastorale), és un viatge al passat, als orígens, amb un aire nostàlgic; i el darrer (out of time) és una mirada al futur, on apareix la pressa, i la por a afrontar un món que va molt ràpid i que provoca una sensació continua de viure sempre «fora de temps».

Joina Canyet (Biure d´Empordà, 1996) és una artista empordanesa difícil d´emmotllar en un sol gènere musical. Graduada en piano clàssic a l´Esmuc (2019), combina influències musicals molt diverses. En la vessant de pianista solista ha actuat a diversos festivals i cicles de clàssica arreu de Catalunya. En els últims anys de carrera a l´Esmuc es va interessar pel món del pop i hip hop. El 2018 va publicar el seu àlbum debut, Companyes, un disc de rap, molt íntim. el 2019 va participar a la final del Sona9 i va guanyar el premi joventut.