Aparador 2021

El 3 de gener de 2014 l'artista i gravador Sebi Subirós era l'escollit per inaugurar un microespai expositiu que, contra tot pronòstic, ha acabat esdevenint un dels lloc de referència per a l'art contemporani de la ciutat gràcies a una acurada tasca de programació (el mèrit és de Pierre D. La) i, també, al seu emplaçament privilegiat, és a dir, l'aparador de la llibreria 22, a mig camí entre carrer Hortes i la plaça Jordi de Sant Jordi. Després de Subirós, artistes com Marc Padrosa, Valérie Prot, Azahara Cerezo, Víctor Masferrer, Jordi Mitjà o Roc Parés, entre molts altres (la programació canvia cada mes), han il·luminat amb les seves càpsules visuals un espai que converteix l'espectador en una mena de boieur i, les obres, en objectes de desig i reflexió.

Aquesta tarda (19 h) s'inaugura la primera mosta de la vuitena temporada: titulada Error de refracció, es tracta d'una iniciativa de l'artista Andrés Siri de dibuixos arquitectònics.